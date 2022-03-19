Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
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Ünlü oyuncu Catherine Tyldesley'in evliliği hakkında yaptığı itiraf, ağızları açık bıraktı. Filmlerdeki cinsel ilişki sahnelerini kocasının da izlediğini belirten Tyldesley, ayrıca kocasının bazı durumlarda erkek oyunculardan ipucu bile istediğini belirtti.
İngiltere'nin en ünlü oyuncuları arasında yer alan Catherine Tyldesley'in bir gazeteye verdiği röportajda yaptığı bir itiraf, herkesin ağzını açık bıraktı. 38 yaşındaki Tyldesley, kocasının filmlerdeki cinsel ilişki sahnelerini ve provalarını izlediğini belirterek, bunun farklı bir duygu olduğunu dile getirdi.
İlişki sahnelerinden önceki gece kocasıyla konuştuklarını belirten Tyldesley, "Daha önceki ilişkilerim hep kıskançlık yüzünden bitti. Ama Tom öyle değil. Soğuk davranıyor. Hatta ona duruşumla ilgili şeyler de soruyorum" ifadelerini kullandı.
Tyldesley, filmlerde rol aldığı erkeklerle kocasının arasındaki diyaloğa ilişkin de bilgi vererek, "Bazı sahnelerden sonra kocam gelip benim hakkımda ipuçları alıyordu. Açıkçası bu durumdan hoşlanıyordum" diye konuştu.
Ünlü oyuncu Tyldesley şu sıralar ikinci bebeklerine hamile. Çift, kız bebek bekliyor.