Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:

Ünlü oyuncu Catherine Tyldesley'in evliliği hakkında yaptığı itiraf, ağızları açık bıraktı. Filmlerdeki cinsel ilişki sahnelerini kocasının da izlediğini belirten Tyldesley, ayrıca kocasının bazı durumlarda erkek oyunculardan ipucu bile istediğini belirtti.

İngiltere'nin en ünlü oyuncuları arasında yer alan Catherine Tyldesley'in bir gazeteye verdiği röportajda yaptığı bir itiraf, herkesin ağzını açık bıraktı. 38 yaşındaki Tyldesley, kocasının filmlerdeki cinsel ilişki sahnelerini ve provalarını izlediğini belirterek, bunun farklı bir duygu olduğunu dile getirdi.

Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu

İlişki sahnelerinden önceki gece kocasıyla konuştuklarını belirten Tyldesley, "Daha önceki ilişkilerim hep kıskançlık yüzünden bitti. Ama Tom öyle değil. Soğuk davranıyor. Hatta ona duruşumla ilgili şeyler de soruyorum" ifadelerini kullandı.

Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu

Tyldesley, filmlerde rol aldığı erkeklerle kocasının arasındaki diyaloğa ilişkin de bilgi vererek, "Bazı sahnelerden sonra kocam gelip benim hakkımda ipuçları alıyordu. Açıkçası bu durumdan hoşlanıyordum" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Tyldesley şu sıralar ikinci bebeklerine hamile. Çift, kız bebek bekliyor.

Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu

Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki, Cinsellik, Hamilelik, Evlilik, Cinsellik, Magazin, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title