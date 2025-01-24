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Hamas lideri Sinvar'ın yeleği ve ölmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk bulundu

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden eski Hamas lideri Yahya es-Sinvar'ın en son giydiği askeri yeleği ve yaralı olarak oturduğu koltuğun bulunduğu bildirildi. Sinvar'ın son anlarını geçirdiği evin sahibi Eşref Ebu Taha, yıkılan evinin enkazından Hamas liderine ait eşyaları büyük zorluklarla çıkardığını söyledi.

Refah'ta çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden eski Hamas siyasi büro başkanı Yahya es-Sinvar'ın giydiği askeri yeleği ve hayatını kaybetmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulundu.

Hamas lideri Sinvar'ın yeleği ve ölmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk bulundu

SON ANLARINI GEÇİRDİĞİ EVİN SAHİBİ BULDU

Sinvar'ın hayatının son anlarında İsrail güçlerine karşı savaştığı evin sahibi Eşref Ebu Taha, yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi. Ebu Taha, Sinvar'ın son anlarında giydiği askeri yeleği, elbiselerinin bir kısmını ve yaralı olarak oturduğu koltuğu yıkılan evinin enkazından büyük zorluklarla çıkardığını söyledi.

Hamas lideri Sinvar'ın yeleği ve ölmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk bulundu

"BENİM İÇİN GURUR KAYNAĞI"

Ebu Taha, çocuklarının İsrail'in yıktığı evin enkazı altında kalan koltuğu, askeri yeleği ve yırtık elbiselerin bir kısmını büyük zorluklarla çıkardığını dile getirdi. Ateşkes anlaşmasının ilk iki gününde evinin kalıntılarının ziyaret yerine dönüştüğünü, burada çok sayıda Filistinlinin Sinvar'ın ölmeden önce verdiği son savaşa tanıklık eden yeri incelemek için akın ettiğini belirten Ebu Taha, Sinvar'ın evinde "şehit düşmesinin" kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Hamas lideri Sinvar'ın yeleği ve ölmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk bulundu

YELEĞİNDE KAN İZLERİ

Sinvar'ın yeleğinde kan izleri bulunduğu, koltuğun ise enkaz altından parçalar halinde çıktığı kameralar tarafından belgelendi.

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti. Sinvar'ın öldürülmesinin ardından İsrail ordusu, Ebu Taha'nın evini bombalayarak yerle bir etmişti.

Hamas lideri Sinvar'ın yeleği ve ölmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk bulundu
Kaynak: AA / Dünya
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