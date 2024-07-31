Hamas Lideri İsmail Haniye İran'da Saldırı Sonucu Öldü

Hamas, siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da Israil tarafından düzenlenen bir saldırıda öldüğünü açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutun Çarşamba günü erken saatlerde güdümlü füzeyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail konuyla ilgili bir açıklama yapmadı; ancak ülkenin bu konularda açıklama yapmadığı biliniyor.

İran Devrim Muhafızları, Haniye'nin ülkenin yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılmasından saatler sonra öldüğünü doğruladı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İran medyası Haniye'nin “Tahran'ın kuzeyinde savaş gazileri için özel bir konutta” kaldığını bildirirken, İranlı NourNews Haniye'nin konutunun havadan atılan bir mermiyle vurulduğunu bildirdi.

İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin işgaline karşı ilk Filistin ayaklanmasının yaşandığı 1987'den bu yana Hamas'ın liderlerine ve kilit isimlerine suikastlar düzenledi ve öldürmeye teşebbüs etti.

Reuters haber ajansı, Israil ordusu tarafından hedef alınan Filistinli liderlerin listesini derledi.

Yahya Ayyaş

Filistinli intihar eylemcilerinin arkasındaki “Mühendis” lakaplı Yahya Ayyaş, 5 Ocak 1996'da, o zamanlar Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yönetimindeki Gazze'de öldürüldü. Ayaş'ın cep telefonu elinde patlamış, Filistinliler sorumluluğu üstlenmeyi reddeden İsrail'i suçladı.

Hamas, Şubat ve Mart aylarında dokuz gün boyunca üç İsrail kentinde 59 kişinin ölümüne yol açan dört intihar saldırısıyla misilleme yaptı.

Halid Meşal

Hamas’ın kurucularından ve eski siyasi lideri olan Halid Meşal, 1997’de Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisine yakın bir sokakta İsrail ajanlarının başarısız bir suikast girişimine uğradı.

Meşal’e yolda yürüdüğü sırada şırınga ile zehir enjekte edildi.

Ürdün yetkilileri suikast girişimini ortaya çıkardı ve iki Mossad ajanını tutukladı.

Dönemin Ürdün Kralı Hüseyin, o donem de İsrail Başbakanı olan Binyamin Netanyahu’dan, Meşal’e enjekte edilen maddenin panzehrini istedi. Aksi halde zanlıları asma ve Ürdün'ün İsrail'le olan barış anlaşmasını feshetme tehdidinde bulundu.

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’ın baskısı sonrası, Netanyahu ilk etapta reddettiği bu isteği yerine getirdi. Ayrıca Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin'i serbest bırakmayı kabul etti. Ancak yedi yıl sonra Yasin Gazze'de öldürüldü.

Şeyh Ahmed Yasin

İsrail, Hamas'ın kurucuları arasında yer alan ve dini lideri olan Şeyh Ahmed Yasin'i 22 Mart 2004 tarihinde Gazze'de bir camiden çıkarken helikopterden atılan bir füzeyle öldürdü.

Binlerce Filistinli Gazze'de intikam sloganları atarak yürüdü.

Hamas yetkilileriyse, İsrail'in bu suikastle, 'cehennemin kapılarını açtığını' söyledi.

Filistin’de ve diğer Müslüman ülkelerde geniş çaplı protestolara ve kınamalara yol açtı, İsrail-Filistin çatışmasında önemli bir tırmanışa işaret etti.

Abdülaziz El Rantisi

İsrail helikopterinin 17 Nisan 2004 tarihinde Gazze'de bir araca düzenlediği füze saldırısında Hamas lideri Abdülaziz El Rantisi ve iki koruması öldürüldü.

Hamas liderliği saklanmaya başladı ve Rantisi'nin halefinin kimliği gizli tutuldu.

Suikast, Şeyh Ahmed Yasin'in öldürülmesinin ardından Gazze'de Hamas liderliğini devralmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Adnan El Gul

Hamas'ın bombalama uzmanı olarak görülen Adnan El Gul 21 Ekim 2004'te Gazze'de bir İsrail hava saldırısında öldürüldü.

Gul, Hamas'ın askeri kanadında iki numaraydı ve sık sık İsrail kasabalarına atılan “Kassam” roketinin babası olarak biliniyordu.

Adnan El Gul, Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları olarak bilinen askeri kanadının lideri Muhammed Deyif'in yardımcısıydı.

Nizar Rayan

Hamas'ın en sert siyasi liderlerinden biri olarak kabul edilen din adamı, İsrail içinde yeni intihar saldırıları düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Dört eşinden ikisi ve yedi çocuğuyla 1 Ocak 2009'da Cebaliye mülteci kampındaki bombalamada öldürüldü.

15 Ocak 2009'da da Gazze Şeridi'nde Hamas'ın İçişleri Bakanı Said Seyyam bir İsrail hava saldırısında öldürüldü. eyyam 13.000 Hamas polisinden ve güvenlik görevlilerinden sorumluydu.

Salih Aruri

Beyrut'un güney banliyölerinden Dahiye'de 2 Ocak 2024'te İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda Hamas'ın siyasi kanadının üst yönetimindeki Salih el Aruri öldürüldü.

Aruri aynı zamanda Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın da kurucusuydu.