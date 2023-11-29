Hamas, İsrailli rehineyi köpeğiyle birlikte serbest bıraktı

İsrail ve Hamas arasındaki esir takasının 5'inci gününde Hamas, elindeki 10 İsrailli esiri serbest bıraktı. Esirler arasında 18 yaşından küçük bir kızın, kucağında köpeğiyle birlikte Kızılhaç aracına bindiği görüntüler dikkat çekti. Geçtiğimiz gün de İsrailli esir Maya Regev'in serbest bırakıldığı anlarda Hamas üyesine teşekkür etmesi çok konuşulmuştu. Öte yandan İsrail'in, serbest bıraktığı Filistinli bir çocuğun ise hapishanede şiddete maruz kaldığı ve parmaklarının kırıldığı ortaya çıktı.

İsrail ve Hamas, bugün karşılıklı olarak 5'inci esir takasını yaptı. Hamas'ın salıverdiği esirler arasında 18 yaşından küçük Mia Leimberg'in, köpeğiyle birlikte sağlıklı bir şekilde Kızılhaç aracına bindiği anlar dikkatlerden kaçmadı. İsrail hapishanesinden önceki gün serbest bırakılan Muhammed Nazzal isimli bir çocuğun ise salıverilmeden önce İsrailli gardiyanlar tarafından darp edildiği ve parmaklarının kırıldığı ortaya çıktı.

KÖPEĞİYLE BİRLİKTE SAĞ SALİM SERBEST BIRAKILDI

Hamas, esir takasının 5'inci gününde 10 İsrailli esir ile 2 yabancı uyrukluyu serbest bıraktı. Serbest bırakılanların Kızılhaç aracına bindiği esnada çekilen görüntüler ise dikkat çekti. İsminin Mia Leimberg olduğu öğrenilen İsrailli bir rehine çocuk, Kızılhaç arabasına kucağında köpeğiyle bindi. O anlarda çekilen videoda, kız çocuğunun ve köpeğin gayet sağlıklı olduğu görüldü.

İSRAİL GARDİYANLARI FİLİSTİNLİ ÇOCUĞA ŞİDDET UYGULADI

Hamas'ın hamlesine karşılık ise İsrail tarafı da sebepsiz yere mahkum ettiği Filistinlileri serbest bırakmaya devam ediyor. Önceki gün serbest bırakılan Muhammed Nazzal isimli bir çocuğun kolları alçılı şekilde salıverilmesi ise tepki çekti. Nazzal'ın İsrailli gardiyanlar tarafından serbest bırakılmadan önce darp edildiği öğrenildi.

"SEBEPSİZ YERE DÖVMEYE BAŞLADILAR"

Şiddete maruz kalan Filistinli Nazzal, kendisine şiddet uygulayan gardiyanlarla ilgili, "Bizi saydılar, sonra sebepsiz yere dövmeye başladılar. Yarım saat sonra yaralandığımızda gittiler... Parmağım ile elim kırıldı. Kırıklarımı ancak bir hafta sonra Kızılhaç tedavi etti." ifadelerini kullandı.

HAMAS ÜYESİNE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hamas'ın serbest bıraktığı 21 yaşındaki İsrailli rehine Maya Regev ise, Hamas üyesine teşekkür etmişti. Regev'in yüz ifadesindeki olumlu hava dikkatlerden kaçmamıştı.