Gazze'de ikinci esir takası! İsrailli 4 asker serbest bırakıldı

Bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes geçtiğimiz hafta yürürlüğe girmiş, pazar günü ilk esir takası yapılmıştı

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında 4 İsrailli kadın asker esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Teslim edilen İsrailli askerlerin Liri Albag (19), Daniella Gilboa (20), Karina Ariev (20) ve Naama Levy (20) olduğu bildirildi.

İSRAL ESİRLERİ TESLİM ALDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), serbest bırakılan askerleri teslim aldıklarını belirterek, "Geri dönen dört rehineye, ilk tıbbi değerlendirmeden geçecekleri İsrail topraklarına dönüşlerinde IDF özel kuvvetleri ve ISA kuvvetleri eşlik ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin komutanları ve askerleri, İsrail Devleti'ne dönmekte olan rehineleri selamlıyor ve kucaklıyor" açıklamasını yaptı.

Hamas da İsrail tarafından serbest bırakılacak 200 Filistinli mahkumun ismini açıklayarak, bunlardan 70'inin sınır dışı edileceğini duyurdu.

ATEŞKESİN İLK AŞAMASINDA NE VAR?

Ateşkesin ilk aşamasında esir takası yapılacak. 6 hafta sürecek ilk aşamada Hamas, 33 İsrailli esiri serbest bırakacak. İsrail de her kadın asker için 50, her sivil esir için de 30 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

İsrail ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları salıverecek. İsrail ayrıca kademeli olarak silahsız Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesine ve günde 600 kamyona kadar yardımın bölgeye girmesine izin verecek.