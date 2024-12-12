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Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek

Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek
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Muhaliflerin, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG unsurlarını temizlemeye başlamasıyla paniğe kapılan ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hakan Fidan ile görüşmek için yarın Ankara'ya geliyor. Bakan Fidan'ın Blinken'a 7 ayrı mesaj vermesi bekleniyor.

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye ilişkin verdiği kararlı mesajların ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken hızlı bir planlamayla yarın Türkiye'ye geliyor.

BAKAN FİDAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Suriye'de muhaliflerin, Münbiç ve Deyrizor dahil terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri temizlemesi ABD'yi panikletirken, Blinken son gelişmeleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte değerlendirecek.

"ABD İLE TÜRKİYE GÖRÜŞ BİRLİĞİ İÇİNDE"

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, ABD ile Türkiye arasında büyük oranda görüş birliğinin hakim olduğunu söylerken "Bu geçiş sürecinin düzenli bir şekilde sağlanması, daha önce Cenevre'de kurulan masada rejim ve meşru muhalefet vardı. Şimdiyse tüm gruplar yer alacak. Bunun sağlanması, azınlıkların da korunması ve rejimin silahlarının teröristlerin eline geçmemesi konularında mutabıkız' deniyor" diye konuştu.

Bu konuda Blinken'a verilecek mesajları ise şöyle sıraladı;

  1. Yeni ve kritik bir aşamadan geçiyoruz.
  2. Suriye'de düzenli bir geçiş sürecine ihtiyaç var.
  3. Ülkenin daha fazla istikrarsızlığa ve parçalanmaya sürüklenmesini önlemek önemli.
  4. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması elzem.
  5. Geçiş sürecinin sorunlu olmaması için uluslararası paydaşların da oynayacağı bir rol var.
  6. Gerekli insani yardım ve siyasi destek sağlanmalı.
  7. Sahadaki yeni gerçekliği dikkate alarak gelişmelerin yönlendirilmesi için Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere tüm platformlarda yoğun bir çaba lazım.
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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