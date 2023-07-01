Hak İnsani Yardım Derneği, Yemen'deki İhtiyaç Sahiplerine Kurban Dağıttı

Hak İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla bağışlanan kurbanları Yemen'de ihtiyaç sahibi 10 bin kişiye ulaştırdı. Dernek, Yemen'in Marib ve Hadramevt şehirlerinde 1000'den fazla kurban kesimi gerçekleştirdi. Bayram namazının ardından hisse sahiplerinin isimlerini tek tek okuyup İslami usul ve kaidelere göre kurbanları kesen görevliler, hayırseverlerin emanetini kesim videolarıyla kayıt altına alıp başta mülteci kamplarında bulunanlar olmak üzere önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Hak İnsani Yardım Derneği Yurtdışı İlişkiler Koordinatörü İmdat Avli, dernek olarak mağdur ve mazlum Yemen halkının yanında olduklarını söyledi. Kurban organizasyonunda bölgede 1000'den fazla kurban keserek 10 bine yakın insana et dağıtma imkanı bulduklarını ifade eden Avli, 'Yemen halkı tarihsel bağlarımız sebebiyle Türkiye'yi çok seviyor. Bizler de hem bu sevgi ve muhabbet hem de Müslüman kardeşlerimiz olmaları hasebiyle bu bölgeye, mazlumlara yardım getirdik.' diye konuştu.

Hak İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla bağışlanan kurbanları Yemen'de ihtiyaç sahibi 10 bin kişiye ulaştırdı.

Dernek, Yemen'in Marib ve Hadramevt şehirlerinde 1000'den fazla kurban kesimi gerçekleştirdi.

Bayram namazının ardından hisse sahiplerinin isimlerini tek tek okuyup İslami usul ve kaidelere göre kurbanları kesen görevliler, hayırseverlerin emanetini kesim videolarıyla kayıt altına alıp başta mülteci kamplarında bulunanlar olmak üzere önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Hak İnsani Yardım Derneği Yurtdışı İlişkiler Koordinatörü İmdat Avli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak mağdur ve mazlum Yemen halkının yanında olduklarını söyledi.

Kurban organizasyonunda bölgede 1000'den fazla kurban keserek 10 bine yakın insana et dağıtma imkanı bulduklarını ifade eden Avli, "Yemen halkı tarihsel bağlarımız sebebiyle Türkiye'yi çok seviyor. Bizler de hem bu sevgi ve muhabbet hem de Müslüman kardeşlerimiz olmaları hasebiyle bu bölgeye, mazlumlara yardım getirdik." diye konuştu.