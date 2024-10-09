Haiti'de çeteler, 1 hafta içinde 70 masum sivili katletti

Haiti'nin merkez bölgesi Pont-Sonde'de geçen hafta korkunç bir olay yaşandı. Gran Grif adlı çete, bölgeye saldırarak 70 sivili öldürdü. Bu, bölgenin şimdiye kadar gördüğü en büyük katliam olarak kayıtlara geçti.

Çete lideri Luckson Elan, saldırının sorumluluğunu üstlendi. Elan, çetesinin para toplamasını engelleyen bir gruba yardım eden yerel halka misilleme yaptıklarını iddia etti.

Olay sırasında yaklaşık 6.300 kişi bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Görgü tanıkları, çete üyelerinin evlere zorla girerek yağma ve kundaklama yaptığını anlattı.

Bu saldırı, Gran Grif çetesinin ilk vahşeti değil. Ocak 2023'te altı polisin öldürülmesi emrini veren Elan, daha önce de bir hastaneyi yok etmişti.

ABD hükümeti, saldırıdan bir hafta önce Elan'a yaptırım uygulamıştı. Yetkililere göre Elan, Haiti'deki şiddet ve istikrarsızlığı sürdürmeye çalışıyor.

Bu olay, Haiti'deki çete şiddetinin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne seriyor. Uluslararası toplum, ülkedeki duruma dikkat çekerek acil önlem alınması çağrısında bulunuyor.