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Gürcistan'da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden gösterilerde 298 kişinin gözaltına alındığı, 143 polisin ise olaylar sırasında yaralandığı bildirildi. Protestolarda genç bir kadının, çevik kuvvet polisine saldırdığı anlar kameralarca kaydedildi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze, hükümetin, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya almasına karşı başlayan protestolar devam ediyor.

Tiflis'te parlamentonun önünde günlerdir devam eden gösterilere katılan bazı eylemcilerin polise yönelik şiddet uyguladığını kaydeden Darakhvelidze, gösterilerde şimdiye kadar 298 kişinin gözaltına alındığı, 143 polisin ise olaylar sırasında yaralandığı da bildirildi.

PROTESTOCU ÇEVİK KUVVETE SALDIRDI

Protestolarda genç bir kadının, çevik kuvvet polisine saldırdığı anlar kameralarca kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamış ve sokak eylemlerine başlamıştı.

Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvururken, sokağa çıkan muhalifler de seçimlerin yenilenmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik şekilde yapıldığını belirterek, muhaliflerin "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Parlamento, gösterilere rağmen Başbakan Kobakhidze'nin oluşturduğu yeni kabineye 28 Kasım'da güvenoyu verdi.

Seçim sonuçlarına göre Gürcü Hayali Partisinin 150 kişilik parlamentoda 89, muhalefetin ise 61 milletvekilli bulunuyor.

Gürcistan'da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Rusyayı istemiyorlar cünku hayvan gibi yaşamak istemiyorlar. Avrupa Birliğini istiyorlar ve haklılar. Demokrasi önemli. Malesef orta doğuda hep diktatörler var. Rusya ve Türkiyede sözde demokrasi. Baştakiler sürekli kanunları öyle değiştiriorki herzaman gücte kalabilmek için. Kac yıldır Putin ve Erdoğan gündemde? Putin bi ara sanki yoktu yerine medwedew geçmişti ama tabiki putin ona dedi ne yapacağını. Tam mafya kafası insanları iyi kandırıyorlar

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