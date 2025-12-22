Gurbetçi vatandaştan Hollanda'daki sağlık sistemine eleştiri

Hollanda'da yaşayan bir gurbetçi, sosyal medyada paylaştığı video ile Avrupa'daki sağlık sistemine ilişkin yaşadığı deneyimleri anlattı. "Ev doktoru" uygulaması nedeniyle hastanelere erişimin güçleştiğini, sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlandığını ifade eden gurbetçi vatandaş sosyal medyada paylaştığı videoda "Hastaneye ulaşmak zor, MR için 3 yıl bekledim"dedi.

"EV DOKTORU UYGULAMASI HASTANEYE GİDİŞİ ZORLAŞTIRIYOR"

Gurbetçi kadın, Hollanda'daki sağlık sisteminde ilk aşama olarak uygulanan "ev doktoru" sisteminin, hastaneye sevk sürecini uzattığını, bu uygulamanın pratikte bir engel oluşturduğunu belirtti ve hastaneye erişimin zaman aldığını söyledi: "Ev doktoru adı altında bir aşama var. O aşamayı geçmeden hastaneye ulaşamıyorsun."

"İLAÇ VERİP GÖNDERİLİYORUZ"

Paylaşımında kendisine çoğu zaman ilaç yazıldığını ya da basit önerilerle geri gönderildiğini dile getiren gurbetçi, sistemin işleyişine dair memnuniyetsizliğini dile getirdi ve "Çoğu zaman sana ilaç veriliyor ya da bitki çayı iç gibi öneriler sunuluyor." dedi.

"MR ÇEKTİREBİLMEK 3 YIL SÜRDÜ"

Yaşadığı sağlık sorununa da değinen gurbetçi, boynunda fıtık olmasına rağmen MR çekiminin üç yıl sürdüğünü, görüntüleme sonrası ise tedavi yerine egzersiz önerildiğini aktardı. 3 yıl önce Türkiye'de MR çektirdiğini ve çok sayıda sağlık sorunu ortaya çıktığını belirten gurbetçi kadın Hollanda'da sadece ilaç verilip fizik tedavi uygulaması yapıldığını anlattı. 3 yılın sonunda bir kliniğe gönderildiğini dile getiren kadın, 3 seans sonunda "evde kendi kendine egzersiz yap, bizim yapabileceğimiz bir şey yok" dendiğini aktardı.

Türkiye'de yaşayan annesinin de benzer hastalıkları olduğunu anlatan kadın annesine her tür tedavinin uygulandığını ifade etti.

Gurbetçi vatandaşın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, benzer deneyimler yaşadığını belirten yorumlar da dikkat çekti.