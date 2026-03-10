Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia

Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 11'inci güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 11 günde ölü sayısı 1230'a yükselirken yaralı sayısı 1473 oldu. ABD ise şimdiye kadar 7 askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İRAN CEPHESİNDEN BOMBA İDDİA

Sürecin nereye evrileceği merak konusu olurken İran cephesinden İsrail'in aşırı sağcı güvenlik bakanı Ben Gvir'in füze saldırısı sonucu öldüğü iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddia günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrailli vatandaşlar üzerinde de şok etkisi yarattı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YİNE SİRENLER ÇALMAYA BAŞLADI

İran'ın yaklaşık 10 saat aradan sonra düzenlediği füzeli misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler devreye girdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin İsrail'e doğru ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi. Tehdit altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı kaydedilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildi.

İsrail halkı savaştan bu yana yaşamlarının büyük çoğunluğunu sığınaklarda geçiriyor

İSRAİL: NÜKLEER LABORATUARLARI VURDUK

İsrail'in 12. Kanalı, Tahran'daki nükleer laboratuvarların dün gece İsrail uçakları tarafından vurulduğunu aktardı. Raporda, saldırıların ülke genelindeki İran askeri ve stratejik altyapısına yönelik daha geniş çaplı saldırıların bir parçası olduğu belirtildi. İsrailli yetkililer, son operasyonların İran'ın nükleer ve füze kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını söyledi. İran ise başkentte birçok bölgede patlamalar ve hasar meydana geldiğini bildirdi. Çatışma sırasında yapılan önceki saldırılar da, uranyum zenginleştirme ve nükleer araştırma faaliyetleriyle bağlantılı tesisler dahil olmak üzere İran'ın nükleer programıyla bağlantılı tesisleri hedef almıştı.

