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Günlerdir aranıyordu! Venezuela'da muhalefet liderinin cansız bedeni yol kenarında bulundu

Günlerdir aranıyordu! Venezuela'da muhalefet liderinin cansız bedeni yol kenarında bulundu
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Venezuela'da kayıplara karışan muhalif Halk İradesi Partisi'nin lideri Edwin Santos bir yol kenarında ölü olarak bulundu. Parti yetkilileri Santos'un güvenlik güçleri tarafından kaçırılıp işkenceyle öldürüldüğünü iddia ederken, hükümet ise bunun sıradan bir trafik kazası olduğunu söyledi.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bir anda ortadan kaybolan muhalif siyasetçi Edwin Santos, bir yol kenarında ölü olarak bulundu.

MUHALİF SİYASETÇİNİN CANSIZ BEDENİ YOL KENARINDA BULUNDU

Venezuela'da hükümete muhalif olan Halk İradesi Partisi'nin lideri Edwin Santos günler önce kayıplara karıştı. Her yerde aranan Santos'un cansız bedeni bir yol kenarında bulundu.

Günlerdir aranıyordu! Venezuela'da muhalefet liderinin cansız bedeni yol kenarında bulunduEdwin Santos

"İŞKENCE" İDDİASI

Parti yetkilileri, Santos'un güvenlik güçleri tarafından kaçırılıp işkence edilerek öldürüldüğünü öne sürdü. Hükümet yetkilileri ise, muhalif siyasetçinin bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Venezuela Hükümet Güncel trafik Dünya

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Yorumlar (3)

gngr xxx:

Maduro denen bi diktatör var onun işi olabilir

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Cemal Koyun:

daha düne kıçına kurtarmaya çalışan başkanın marifeti

4
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Dursun Karagöz:

bizede lazim boyle baskan s 400 leri niye alalim bize kim saldiracak diyenler normal sekil geziyor mesela pkk teror diyemeyenler mesela

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0
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