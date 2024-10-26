Günlerdir aranıyordu! Venezuela'da muhalefet liderinin cansız bedeni yol kenarında bulundu

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bir anda ortadan kaybolan muhalif siyasetçi Edwin Santos, bir yol kenarında ölü olarak bulundu.

MUHALİF SİYASETÇİNİN CANSIZ BEDENİ YOL KENARINDA BULUNDU

Venezuela'da hükümete muhalif olan Halk İradesi Partisi'nin lideri Edwin Santos günler önce kayıplara karıştı. Her yerde aranan Santos'un cansız bedeni bir yol kenarında bulundu.

Edwin Santos

"İŞKENCE" İDDİASI

Parti yetkilileri, Santos'un güvenlik güçleri tarafından kaçırılıp işkence edilerek öldürüldüğünü öne sürdü. Hükümet yetkilileri ise, muhalif siyasetçinin bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğini açıkladı.