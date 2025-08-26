Güney Kore ve ABD Liderlerinin Tarihi Zirvesi: Kriz Başlamadan Bitti

Trump, görüşmeden birkaç saat önce kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, "Güney Kore'de neler oluyor? Tasfiye mi, devrim mi?" şeklinde bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu paylaşım, Güney Kore tarafında tedirginlik yarattı.

Başkan Lee, görüşme sonrası Washington'da katıldığı bir panelde bu duruma esprili bir dille değindi. Lee'nin "Trump görüşmeden önce oldukça tehditkar bir paylaşım yaptı. Ekibim bir kriz çıkmasından endişeliydi ama ben sakin kaldım. Çünkü Trump'ın 'Anlaşma Sanatı' kitabını okumuştum" sözleri salonda gülüşmelere yol açtı.

Trump, Güney Kore'deki siyasi krizle ilgili bazı iddialar üzerine başlangıçta sert bir dil kullansa da görüşme öncesinde bu ifadelerini "yanlış anlama" ve "söylenti" diyerek yumuşattı.

Seul merkezli Sejong Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cheong Seong-chang, özellikle ABD'nin Güney Kore'den Amerikan askerlerinin mali yüküne ne kadar katkı istediği ve hızlıca yapılan gümrük anlaşmasında birçok detayın hala netleşmemiş olmasına dikkat çekti.

Asan Politika Araştırmaları Enstitüsü'nden Yang UK da bu görüşmenin Trump'ın geçmişte diğer liderlerle yaşadığı sert temaslara kıyasla oldukça ılımlı geçtiğini vurgulayarak, Lee'nin muhtemel bir diplomatik krizi başarılı şekilde yönettiğini söyledi.