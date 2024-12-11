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Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu
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Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı'na önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, gözaltında intihar girişiminde bulundu. Bakanın bu eylemi, ülkede büyük bir şok etkisi yarattı.

Güney Kore'de 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı'na önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, gözaltında intihar girişiminde bulundu.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

"Vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Ekinci - Dünya
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