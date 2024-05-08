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Güney Kore'de Gastronomi ve Alışveriş Turu: Bebek Ahtapotlu Suşi ve Myeongdong

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Güney Kore, zengin tarihi ve kültürüyle olduğu kadar, birbirinden farklı lezzetleriyle de adından söz ettiren bir ülke. Gastronomi tutkunları için adeta bir cennet olan bu ülkede, bebek ahtapotlu suşi ve sokak lezzetleri öne çıkıyor. Alışveriş ve lezzet duraklarıyla ünlü Myeongdong, Seul'un en popüler alışveriş bölgelerinden biri. Giyimden ayakkabıya, aksesuardan kozmetiğe aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bu bölge, aynı zamanda büyük alışveriş merkezlerine de ev sahipliği yapıyor.

AV. BEDİA TEYMUR - GÜNEY KORE GEZİ YAZISI

Güney Kore, zengin tarihi ve kültürüyle olduğu kadar, birbirinden farklı lezzetleriyle de adından söz ettiren bir ülke. Her köşe başında yeni bir tat keşfetmenin mümkün olduğu bu ülkede, gastronomi tutkunları için adeta bir cennet!

Bu yolculuğumuza, videomuzda da yer alan bebek ahtapotlu suşi ile başlıyor. "Sannakji" olarak da bilinen bu lezzet, taze ve çiğ olarak servis edilen bebek ahtapotlarıyla hazırlanıyor. Damakta bıraktığı farklı hissiyat ve hafif deniz kokusuyla, deneyenleri şaşırtan ve damaklarda unutulmaz bir iz bırakan bir lezzet.

Güney Kore'de Gastronomi ve Alışveriş Turu: Bebek Ahtapotlu Suşi ve Myeongdong

Myeongdong: Alışveriş ve Lezzet yolculuğu

Suşiden sonra, sokak lezzetlerinin kalbinin attığı Myeongdong'a doğru yol alıyoruz. Burada karşımıza çıtır çıtır kızarmış tavuklar ("dakgangjeong"), enfes Kore krepleri ("hotteok") ve acı-tatlı soslarla tatlandırılmış "tteokbokki" çıkıyor. Her bir lokma, Güney Kore'nin geleneksel tatlarının modern yorumlarıyla buluştuğu bir şölen sunuyor.

Myeongdong sadece lezzet duraklarıyla değil, aynı zamanda alışveriş olanaklarıyla da ünlü. Seul'un en popüler alışveriş bölgelerinden biri olan Myeongdong, sokakları markalı mağazalar, büyük alışveriş merkezleri ve tasarım ürünler satan butiklerle dolu. Giyimden ayakkabıya, aksesuardan kozmetiğe aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bu bölge, aynı zamanda Lotte Department Store, Shinsegae Department Store ve M Plaza gibi büyük alışveriş merkezlerine de ev sahipliği yapıyor. Alışveriş yorgunluğunuzu atmak içinse, bölgedeki sayısız kafe ve restoranda soluklanabilir, Kore, Batı ve Japon mutfağından lezzetler deneyebilirsiniz. Myeongdong, alışveriş ve lezzet tutkunlarının kaçırmaması gereken bir durak.

Güney Kore'de Gastronomi ve Alışveriş Turu: Bebek Ahtapotlu Suşi ve Myeongdong

Kore'de Ne Yenir? Keşfetmeniz Gereken Lezzetler

Kore mutfağının olmazsa olmazlarından kimchi. Fermente edilmiş sebzelerden yapılan bu yan yemek, kendine has ekşi ve acı tadıyla hem damakları harekete geçiriyor hem de sindirim sistemine faydalı bakteriler sağlıyor. Kimchi'nin onlarca farklı çeşidi bulunuyor ve her biri, farklı bir lezzet deneyimi sunuyor.

Et severler için ise Kore barbeküsü kaçırılmaz bir deneyim. Masanızda pişirdiğiniz lezzetli etleri, çeşitli soslar ve salatalarla ("banchan") birleştirerek muhteşem bir ziyafet çekebilirsiniz.

Tatlı bir son için, "patbingsu" ile yolculuğumuzu noktalıyoruz. Bu geleneksel Kore tatlısı, incecik kıyılmış buz, kırmızı fasulye ezmesi, süt ve çeşitli meyvelerle hazırlanıyor. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için ideal bir seçenek olan patbingsu, aynı zamanda damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Güney Kore'ye yaptığımız bu kısa lezzet yolculuğu, ülkenin zengin mutfak kültürünün ve canlı alışveriş atmosferinin yalnızca küçük bir kesitini sunuyor. Siz de Güney Kore'yi ziyaret ederek, damaklarınızda yepyeni tatlar keşfedebilir, geleneksel ve modern lezzetlerin muhteşem uyumuna tanık olabilir ve alışveriş tutkunuzu doyasıya yaşayabilirsiniz. Unutulmaz bir deneyim için Güney Kore sizi bekliyor!

Güney Kore'de Gastronomi ve Alışveriş Turu: Bebek Ahtapotlu Suşi ve Myeongdong

Av. Bedia Teymur İnstagram: https://www.instagram.com/av.bedia.teymur/

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Kaynak: Haberler.com / Dünya

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