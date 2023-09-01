Güney Afrika'da çıkan yangında ölü sayısı 74'e yükseldi

JOHANNESBURG, 1 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin merkezi iş bölgesinde bulunan bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Johannesburg Belediye Başkanı Floyd Blink Perşembe günü öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında, "Kaldıkları katın alev alması sonucu toplam 74 kişi hayatını kaybetti ve 200'den fazla aile evsiz kaldı" dedi.

Blink, yangın çıkan beş katlı binada su ve elektriğin sakinler tarafından kaçak olarak kullanıldığını söyledi.

Blink, "Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla 61 kişinin kentteki ve çevresindeki çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü bu aşamada teyit edebiliriz. Bu kişilerden 16'sı taburcu edildi, 17'si hastanelere yatırıldı, geri kalanlar ise halen acil servislerde tedavi görüyor" dedi. Blink ayrıca evsiz kalan ailelerin Johannesburg çevresindeki bazı barınaklara götürüleceğini söyledi.

Gauteng Sağlık Departmanı Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 74 kişiden 40'ının erkek, 24'ünün kadın olduğunu, 10'unun ise cinsiyetinin belirlenemediğini bildirdi.

Johannesburg acil durum yönetimi yetkilileri Perşembe günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada, yerel saatle gece 01.30 sularında yangın ihbarı aldıklarını belirtti. Açıklamaya göre, tahminen 80'den fazla odanın bulunduğu gayrı resmi bir yerleşim yerine dönüştürülen binada, odaları bölmek için kullanılan yanıcı malzemeler yangının hızla yayılmasına neden oldu.