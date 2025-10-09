Guinness'e girmek için öyle bir şey yaptı ki, tüm ülkenin iki yasası değişti

Yeni Zelanda'da yaşayan Laurence Watkins, dünyanın en sıra dışı rekorlarından birine imza attı. 1990 yılında kendisine alışılmışın dışında bir hedef belirleyen Watkins, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için yasal adını tam 2 bin 253 adet göbek adıyla değiştirmeye karar verdi.

2 BİN 253 GÖBEK ADIYLA DÜNYANIN EN UZUN İSMİNİ TAŞIYOR

Watkins, tuhaf rekorlara her zaman meraklıydı. Bir gün Guinness kayıtlarını karıştırırken, kendisinin de başarabileceği bir kategori aradı. Diğer rekorlara göre daha ulaşılabilir gördüğü "en uzun isim" başlığında şansını denemeye karar verdi.

Dijital araçların henüz yaygınlaşmadığı o dönemde, binlerce ismi toparlamak şu anda 59 yaşında olan Watkins için tam anlamıyla bir sabır sınavıydı. Kütüphanelerde kitap karıştırdı, arkadaşlarından öneriler aldı ve 2 bin 253 ismi tek tek listeledi. Bu süreç hem zaman hem de maddi olarak onu epey yordu; yüzlerce dolar harcadı.

MÜCADELESİNİ MAHKEME SALONLARINA TAŞIDI

Watkins'in isim değişikliği için yaptığı başvuru, ilk etapta yerel mahkemede kabul gördü. Ancak kayıt işlemini gerçekleştirecek olan nüfus dairesi, bu kadar uzun bir ismin resmî evraklara sığamayacağını öne sürerek başvuruyu reddetti. Israrcı tavrından vazgeçmeyen Watkins, meseleyi Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, bireyin isim hakkını tanıyarak onun lehine karar verdi. Böylece Watkins, resmen dünyanın en uzun ismine sahip kişi oldu.

HÜKÜMET İKİ FARKLI YASADA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEK ZORUNDA KALDI

Watkins'in bu alışılmadık başarısı, hükümetin de dikkatinden kaçmadı. Benzer başvuruların önüne geçmek amacıyla Yeni Zelanda'da iki farklı yasada düzenleme yapıldı. Ülke genelinde bir kişinin taşıyabileceği isim uzunluğu için yasal sınırlar belirlendi.

EN SEVDİĞİ İSİM: AZ2000

Watkins'in topladığı binlerce isim arasında en sevdiği ise "AZ2000" oldu. Bu isim, A'dan Z'ye kadar alfabetik sırayla dizilmiş 2.000 farklı ismin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş sembolik bir bütünlüğü temsil ediyor.

REKORUN BİR BEDELİ DE VAR: FORMLARA SIĞMAYAN BİR KİMLİK

Her ne kadar dünya rekoruna sahip olmak gurur verici olsa da, bu karar günlük yaşamında büyük zorluklara yol açtı. Adının hiçbir formda, resmi belgede ya da dijital sistemde tam olarak yer alamaması, Watkins'in en büyük sıkıntılarından biri haline geldi. O ise bu durumu gülerek karşılıyor: "Kaç göbek adım olduğunu söylediğimde insanlar genellikle şaka yaptığımı sanıyor. Ama hepsi gerçek!"