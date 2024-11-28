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Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı

Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı
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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti. Thunberg, bu ziyaretinin ardından skandal bir paylaşıma imza atarak Van'dan bir kareyi "Kürdistan" olarak paylaştı ve özerklik istedi.

Geçen günlerde Türkiye'ye gelen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg önce Diyarbakır'a sonra Van'a gitti ve daha sonra sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Van'dan bir kare paylaşan Thunberg konumunu "Kürdistan" olarak seçti.

SKANDAL İFADELER

Thunberg paylaşımında, Doğu Anadolu bölgesini "Kuzey Kürdistan" olarak nitelendirip, "Son zamanlarda Kuzey Kürdistan'da seyahat ediyordum ve her türlü geçmişe sahip Kürt insanlarıyla tanıştım. Karşı karşıya kaldıkları mevcut sistematik baskı ve zulmün sayısız hikayesini anlattılar ve katliamlarla dolu bir tarih" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Doğanın tahribi ve sömürülmesi - yasadışı orman kesimleri, madencilik şirketleri için bölgelerin feda edilmesi ve yangınlar gibi - Kürtlere karşı devam eden saldırıların bir parçası olarak kullanılan birçok araçtan biridir. Bu genellikle yerel toplulukların ve biyolojik çeşitliliğin tahribatına ve zorla yerinden edilmeye yol açar. Kültür ve kimliğin silinmesi, devlet şiddeti, siyasi tutuklular, zorla yerinden edilme, ekolojik soykırımlar ve kayıplar, insanların günlük hayatta karşılaştıkları ayrımcılığın yanı sıra kendi kaderini tayin etme ve özgürlük haklarının reddedilmesine dair sadece birkaç örnektir.

Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı

ÖZERKLİK İSTEDİ

Türkiye'de gerçek dayanışma köprüleri kurmak için Kürt bölgeleri için özerklik ve özyönetim esastır. Kürt halkı kendi hayatlarını, kültürlerini ve topluluklarını şekillendirme hakkını hak ediyor. Türkiye, Kürtler ve diğer azınlık gruplarına yönelik tutumunu, haklarını anayasaya koyarak netleştirmelidir. Hükümet, siyasi muhaliflerini susturmak için bir bahane olarak "terörizm"i kullanmaya devam ediyor. On binlerce siyasi olarak aktif birey adil yargılanmadan hapiste kalmaya devam ediyor. AİHM, BM ve Af Örgütü gibi uluslararası örgütler bunu kınadı ve serbest bırakılmaları çağrısında bulundu. Sürdürülebilir bir barış ve adil bir gelecek için Kürtlerin özgürlük ve özerklik haklarına saygı gösterilmeli, Kürdistan'a yönelik vahşi saldırılar sona erdirilmelidir. Herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir. Bijî Kürdistan"

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

kâh p e

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme29
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

kendi düşüncesini paylaşmış

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme112
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Haber Yorumlarıferhat bayram:

Sayın Greata sizin bu özverili yaklaşımlarınız dünyadaki halkların özgürlugu için güzel bir yaklaşım bu düşüncelerinizi destekliyorum

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme101
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Haber YorumlarıCüneyt Özbay:

seni taaaa iste gerisini anlmisinizdir ??

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıCaner Alp:

Soysuza bak sen

Yorum Beğen93
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Haber YorumlarıBlackened:

Oradaki vatandaşın bunları bir sorgulaması lazım "bunlar niye bizimle bu kadar ilgili" diye

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Haber YorumlarıFake You hard:

Sasirtmadi

Yorum Beğen56
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Haber YorumlarıAlihan Toros:

Kürt tarihi derken ? ben tarih öğretmeniyim. İslam öncesi sonrası kürt tarihi dair hiçbir dair YOKTUR

Yorum Beğen48
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Haber YorumlarıAli Teke:

Bende seni istiyorum her yerinden Ne olacak şimdi

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Haber Yorumlarıtarık usta:

gel al nuruspu

Yorum Beğen27
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