Gözler Trump'ın kararında! ABD'nin savaşa girmesi an meselesi

ABD'nin İsrail-İran savaşına katılması an meselesi.

İSRAİL BASINI: ABD BU GECE SAVAŞA KATILACAK

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, Washington'un bu gece İran'a karşı savaşa katılacağını öne sürdü. Televizyona konuşan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazır olduğunu belirtti.

TEL AVİV YÖNETİMİ DE ABD'NİN SAVAŞA KATILACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir başka üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre ise Tel Aviv, ABD'nin İran'a saldırılarda İsrail'e destek vereceğini değerlendiriyor. Haberde, Trump'ın İran'a karşı agresif bir tavır sergilemeye başladığına dikkat çekildi.

"TRUMP, İRAN REJİMİNİ DEVİREN KİŞİ OLARAK HATIRLANMAK İSTEYECEK"

Yetkili, "Trump'ın 21. yüzyılın en önemli güvenlik olayında kenara çekilen biri değil, İran rejiminin devrilmesinde rol oynayan biri olarak hatırlanmak isteyeceğini" öne sürerek ABD'nin yakında İran'a karşı saldırıya katılacağını iddia etti.

ABD, ORTA DOĞU'YA DAHA FAZLA SAVAŞ UÇAĞI KONUŞLANDIRACAK

Öte yandan ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını da artırıyor. ABD basınının adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD ordusunun Orta Doğu'ya daha fazla savaş uçağı konuşlandıracağı ve bölgedeki mevcut savaş uçaklarının da görev süresini uzatacağı bildirildi. Haberde, konuşlandırılacak uçaklar arasında F-16, F-22 ve F-35 tipi savaş uçaklarının olduğu aktarıldı. Yetkililer, konuşlandırmanın savunma amaçlı olduğunu belirtti.

ABD'NİN ORTA DOĞU'DA 40 BİN ASKERİ BULUNUYOR

ABD'nin halihazırda Orta Doğu'da hava savunma sistemleri, savaş uçakları ve savaş gemileri de dahil olmak üzere yaklaşık 40 bin askerden oluşan büyük bir askeri gücü bulunuyor.

NİMİTZ UÇAK GEMİSİ SALDIRI GRUBU ORTA DOĞU'YA GÖNDERİLMİŞTİ

ABD Donanması'na bağlı USS Nimitz öncülüğündeki Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun İsrail ile İran arasındaki artan gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya doğru hareket ettiği bildirilmiş, Nimitz'in bölgeye zamanında ulaşması için önceden planlanan liman ziyaretinin iptal edildiği aktarılmıştı.

Nimitz'in, halihazırda bölgede konuşlu olan Carl Vinson ve beraberindeki filonun görevini devralmasının planlansa da Carl Vinson'un bölgeden ne zaman ayrılacağına dair net bir tarih olmadığı için 2 uçak gemisi grubunun bir süre Orta Doğu'da eş zamanlı olarak faaliyet göstermesinin mümkün olduğu ifade edilmişti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.