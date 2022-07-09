Görüntüler Sri Lanka'dan! Başkanlık sarayını basan binlerce gösterici mutfaktaki yemekleri yedi - Haberler

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Görüntüler Sri Lanka'dan! Başkanlık sarayını basan binlerce gösterici mutfaktaki yemekleri yedi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Sri Lanka'da hayat şartlarının ağırlaşmasını protesto eden binlerce gösterici, güvenlik güçlerinin oluşturduğu bariyeri aşarak hükümet binasına girdi. Devlet Başkanı Rajapaksa'nın korumaları tarafından kaçırılırken, başkanlık sarayına giren onlarca kişi havuza ve yatak odasına girip fotoğraf çektirdi. Öte yandan internete düşen son görüntülerde göstericilerin hükümet binasının mutfağına girerek yemekleri yedikleri anlar yer aldı.

Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, hükümet binasına girdi.

Görüntü Sri Lanka'dan! Başkanlık sarayını basan binlerce gösterici mutfaktaki yemekleri yedi

Asya basınında yer alan haberlerde ise protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğü ileri sürüldü. Öte yandan başkanlık sarayına giren göstericilerden bazıları yatak odasında fotoğraf çektirirken, bazıları ise havuzda zaman geçirdi.

Görüntü Sri Lanka'dan! Başkanlık sarayını basan binlerce gösterici mutfaktaki yemekleri yedi

Ülkeden gelen son görüntülerde başkanlık sarayına giren onlarca göstericinin mutfakta bulunan yemekleri yedikleri anlar yer aldı.

Görüntü Sri Lanka'dan! Başkanlık sarayını basan binlerce gösterici mutfaktaki yemekleri yedi

Kolombo'da görevlendirilen polis ve askerler, Devlet Başkanı Rajapaksa ile Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifası isteyen protestoculara karşı devlet başkanlığı konutunun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

Görüntü Sri Lanka'dan! Başkanlık sarayını basan binlerce gösterici mutfaktaki yemekleri yedi

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı. Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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