Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkü kadına saldıran 2 Rum tutuklandı

KKTC'de yaşayan 25 yaşındaki Asya Karaali, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) saldırıya uğradı. GKRY'nin Ayia Napa bölgesinde 2 Haziran'da 2 Rum tarafından taciz edildiğini ifade eden Karaali, Rumların, kendisinin Türk olduğunu anlayınca saldırdığını belirtti. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ifade eden Karaali, 2 saldırganın daha sonra kendisini 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı attığını iddia etti. Karaali, sosyal medya hesabından saldırı anına ait olduğu iddia ettiği kısa bir video da paylaştı.

DARP RAPORU ALAMADI

Olay anında bayıldığını ve gözünü Gazimağusa Rum Devlet Hastanesi'nde açtığını belirten Karaali, önemli bir şeyi olmadığı söylenerek hastaneden taburcu edildiğini ifade etti. Taburcu edildikten sonra GKRY polisine giderek şikayetçi olan Karaali, KKTC'ye geçer geçmez Gazimağusa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçti. Hastanede yapılan kontrolde dişinin ve parmağının kırık olduğu ortaya çıkan Karaali, saldırı GKRY'de yaşandığı için KKTC'de darp raporu alamadığını, bu nedenle mağdur olduğunu açıkladı.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Saldırı, KKTC'de ve GKRY'de büyük infiale neden olurken, GKRY polis sözcüsü Steve Theodoulou, Karaali'ye saldıran 22 ve 30 yaşlarındaki 2 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Olayın cumartesi günü sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini, zanlılar ile Karaali arasında tartışma çıktığını aktaran Theodoulou, tartışmanın neden çıktığına dair araştırma yaptıklarını belirtti. Olayın ardından genç kadının Gazimağusa Rum Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirten Theodoulou, dişinin kırıldığına ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk olduğuna dair tespit yapıldığını söyledi.

TATAR, OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAK

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY'de uğradığı saldırı sonucu yaralanan Karaali ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, adadaki barış ortamına zarar veren bu gibi olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi'ne Karaali'nin yaşadığı menfur saldırıyı bütün yönleriyle takip etmesine yönelik gerekli direktifi verdiğini aktardı. Tatar, yaşanan vahim olayın takipçisi olmaya devam edeceğini belirtti.

"IRKÇI BİR SALDIRIYA BENZEMİYOR ANCAK KINANMASI GEREKLİ"

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Karaali'nin darp edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar'ı aradığı bildirildi. GKRY basınında yer alan haberlerde, görüşmede Hristodulidis'in olayı kınadığı ve Tatar'a genç kızı darp edenlerin tutuklandığını ve adalete teslim edileceğini söylediği ifade edildi. Haberde Hristodulidis'in Tatar'a, darp olayının ırkçı bir saldırıya benzemediğini ancak kabul edilemez ve kınanması gereken bir durum olduğunu söylediği belirtildi.

"IRKÇI RUM ZİHNİYETİNİN YANSIMASI"

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Adanın tek sahibi olduğu iddiasındaki hakimiyetçi ve ırkçı Rum zihniyetinin yansıması olarak, Rum tarafındaki ırkçı saldırıların her geçen gün arttığını basın haberlerinden de takip ediyoruz. Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Türkü'nü azınlık gören ve yaşam hakkı tanımayan ırkçı Rum zihniyetinin Güney Kıbrıs'a geçen vatandaşlarımıza yönelik sürdürdüğü ırkçı saldırılarının son kurbanı bir Türk kızı olmuştur. Vatandaşımız Asya Karaali, ziyaret amacıyla gittiği Güney Kıbrıs'ta önce tacize uğramış, konuşmasından Türk olduğu anlaşılınca da ciddi şekilde darp edilmiştir. Küstah saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rum güvenlik makamlarından ırkçı saldırının faillerini tez zamanda adalete teslim etmesini ve gereken cezanın verilmesini istiyoruz" denildi.