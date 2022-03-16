Gittiği her yerde savaş çıkıyor! Gizemli Fransız yazar bu kez Ukrayna'da ortaya çıktı

Hakkında ortaya atılan ajanlık iddiaları ile dikkat çeken Fransız yazar Bernard Henri Levy, şimdi de 21 gündür Rusya'nın işgali altında bulunan Ukrayna'da görüntülendi.

ODESSA'DA ORTAYA ÇIKTI

Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin korumasında sokakta dolaştığına dair fotoğrafları basına yansıyan Bernard Henri Levy'nin orada ne yaptığı ise henüz bilinmiyor.

GİTTİĞİ HER YERDE SAVAŞ ÇIKTI

Daha önce de Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de ve Kuzey Irak'ta yaptığı görüşmelerle dikkat çeken Levy'nin çatışmalardan günler önce de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sınır birliklerini denetlediği, Ukrayna'nın eski devlet başkanı Poroşenko ile görüştüğü öğrenildi.

PKK VE İSRAİL'E YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Terör örgütü PKK/YPG'ye ve İsrail'e yakınlığıyla bilinen ve 'savaşın habercisi' olarak nam salan Levy'nin bağlantıları oldukça dikkat çekiyor.

"KÜRDİSTAN 2 YIL İÇERİSİNDE KURULACAK" DEMİŞTİ

2014'te Suriye'nin Ayn el-Arab şehrine giden Levy, bölgede yaklaşık 10 gün vakit geçirmiş; burada yapığı açıklamasında "Kürdistan"ın 2 yıl içerisinde kurulacağını söylemişti.