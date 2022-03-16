Gittiği her yerde savaş çıkıyor! Gizemli Fransız yazar bu kez Ukrayna'da ortaya çıktı
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Daha önce Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de ve Kuzey Irak'ta yaptığı görüşmelerle dikkat çeken Fransız yazar Bernard Henri Levy, Ukrayna'da görüntülendi. Levy'nin gittiği her yerin savaşa teslim olması dikkat çekerken, Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin korumasında sokakta dolaştığına dair fotoğraflar basına servis edildi.
Hakkında ortaya atılan ajanlık iddiaları ile dikkat çeken Fransız yazar Bernard Henri Levy, şimdi de 21 gündür Rusya'nın işgali altında bulunan Ukrayna'da görüntülendi.
Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin korumasında sokakta dolaştığına dair fotoğrafları basına yansıyan Bernard Henri Levy'nin orada ne yaptığı ise henüz bilinmiyor.
Daha önce de Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de ve Kuzey Irak'ta yaptığı görüşmelerle dikkat çeken Levy'nin çatışmalardan günler önce de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sınır birliklerini denetlediği, Ukrayna'nın eski devlet başkanı Poroşenko ile görüştüğü öğrenildi.
Terör örgütü PKK/YPG'ye ve İsrail'e yakınlığıyla bilinen ve 'savaşın habercisi' olarak nam salan Levy'nin bağlantıları oldukça dikkat çekiyor.
2014'te Suriye'nin Ayn el-Arab şehrine giden Levy, bölgede yaklaşık 10 gün vakit geçirmiş; burada yapığı açıklamasında "Kürdistan"ın 2 yıl içerisinde kurulacağını söylemişti.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022