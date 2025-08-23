Ghislaine Maxwell: Epstein'in müşteri listesi yok

Seks suçlusu Jeffrey Epstein'in hüküm giymiş ortağı Ghislaine Maxwell, uzun süredir spekülasyonlara yol açan "Epstein'in müşteri listesi" diye bir listenin olmadığını söyledi.

Trump yönetimi, Donald Trump'ın daha önce dostane ilişkiler içinde olduğu Epstein hakkındaki bilgileri açıklaması için baskı görüyor.

Maxwell Temmuz ayında sorgulanmıştı.

Yeni yayınlanan görüşme dökümüne göre Maxwell Trump ya da eski Başkan Bill Clinton'ın herhangi bir uygunsuz davranışına tanık olmadığını söyledi.

Ayrıca Prens Andrew'un Maxwell'in evinde reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girdiği iddialarını "akıl almaz ve düşünülemez" olarak nitelendirdi.

Trump'tan af talep eden Maxwell, federal yetkililere yalan söylemekle suçlanıyor.

Maxwell şu anda seks ticareti suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda ve mahkumiyet kararının bozulması için ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Avukatı, Başkan'dan gelecek bir affı "memnuniyetle karşılayacaklarını" söyledi.

Daha önce Trump'ın kişisel avukatı olarak çalışan Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşmeden kısa bir süre sonra Maxwell, Florida'daki cezaevinden Teksas'taki düşük güvenlikli başka bir cezaevine nakledildi.

Bu naklin neden yapıldığı belli değil.

Beyaz Saray, Maxwell'e davasında "herhangi bir hoşgörü gösterilmediği" konusunda kararlı.

Trump, Epstein ile 2004 yılında arasının açıldığını ileri sürmüştü.

Başkan siyasi rakiplerini, yönetiminin zaferleri olarak gördüğü davayı dikkat dağıtmak için kullanmakla suçladı.

Ancak Epstein hakkındaki soruşturmaların daha şeffaf yürütülmesi için kendi Cumhuriyetçi Partisinden de baskı gördü.

Maxwell'in ifadesinde neler ortaya çıktı?

Bazıları büyük ölçüde redakte edilmiş 300 sayfalık transkriptlerde Maxwell, Trump ve Epstein'in "sosyal ortamlarda" dost olduklarına inandığını ancak yakın arkadaş olduklarını düşünmediğini söyledi.

Bazı Epstein mağdurlarının bahsettiği masaj hizmetlerine atıfta bulunarak, "Aslında başkanı hiçbir zaman masaj ortamında görmedim" dedi:

"Başkan hiç kimseyle uygunsuz bir ilişki yaşamadı.

"Onunla birlikte geçirdiğim zamanlarda, her bakımdan bir beyefendiydi."

Ayrıca Trump'ın 2003 yılında Epstein'e 50. yaş günü notu gönderdiğini hatırlamadığını söyledi. Bu not Wall Street Journal'da haber olduktan sonra manşetlere çıkmıştı.

Blanche röportajda Maxwell'e son yıllarda komplo teorilerine konu olan ve yüksek profilli kişilerden oluştuğu iddia edilen "müşteri listesi" hakkında da sorular yöneltti.

Maxwell'e aralarında Bill Gates, Elon Musk, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Robert F. Kennedy Jr, aktör Kevin Spacey, model Naomi Campbell ve Epstein ile tanıştırdığını reddettiği Prens Andrew'un da bulunduğu çok sayıda tanınmış isim soruldu.

Epstein'ın yüksek profilli ortaklarının listesi, Epstein'in işlediği suçların önde gelen katılımcılarını korumak için "derin devlet" tarafından gizlendiğinde ısrar eden komplo teorisyenleri için bir odak noktası haline gelmişti.

FBI Direktörü Kash Patel ve Direktör Yardımcısı Dan Bongino da dahil olmak üzere Trump'ın yönetimindeki bazı isimler geçmişte bu iddiaları tekrarladılar, ancak o zamandan beri geri adım attılar.

Maxwell, "Liste falan yok" dedi.

Epstein ile olan ilişkisi sonunda kraliyet görevlerinden istifa etmesine yol açan Prens Andrew hakkında da konuştu.

York Dükü'nü Epstein ile tanıştıranın kendisi olduğu iddiasını "düpedüz gerçek dışı" olarak nitelendirdi.

"Öncelikle şunu belirtelim, onu Prens Andrew ile ben tanıştırmadım" dedi.

Epstein'ın hem Prens Andrew hem de York Düşesi Sarah Ferguson ile olan ilişkisinden uzun uzun bahsetti.

Prens Andrew daha önce kendisini Epstein ile Maxwell'in tanıştırdığını söylemişti. Ancak Maxwell sorumlunun düşes olduğuna inandığını söyledi.

Maxwell'in iddiasıyla ilgili olarak BBC'nin ulaştığı Sarah Ferguson'un temsilcileri yorum yapmayı reddetti.

Maxwell ayrıca Prens Andrew'un transkriptte ismi gizlenen bir kadınla yaşadığı iddia edilen ilişki hakkında da konuştu.

York Dükü hakkındaki iddiaları, kısmen olayların yaşandığı iddia edilen evin büyüklüğü nedeniyle "akıl almaz derecede akla aykırı" bulduğunu söyledi.

Kendisine ayrıca Prens Andrew ve adı açıklanmayan kadının arka planda Maxwell ile çekilmiş "ünlü fotoğrafı" da soruldu. Blanche'a bu fotoğrafın sahte olduğunu söyledi.

Prens, tutanakta adı geçmeyen Virginia Giuffre tarafından 17 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlandı.

İddiaları reddeden Prens, 2022 yılında Giuffre ile herhangi bir sorumluluk kabulü ya da özür içermeyen mali bir anlaşmaya varmıştır.

Yaygın olarak dolaşıma sokulan bir fotoğraf onu Giuffre ile birlikte Maxwell'in arka planında gösteriyor. Andrew daha önce bu fotoğrafın gerçekliğine itiraz etmişti.

Giuffre bu yılın başlarında intihar etti. Ailesi, Adalet Bakanlığı'nı Maxwell ile görüştüğü için kınadı ve onun ifadesine güvenilemeyecek bir "canavar" olduğunu söyledi.

Maxwell, Epstein ile ilk olarak 1991 yılında arkadaş olduğunu, daha sonra bunun cinsel bir ilişkiye dönüştüğünü söylüyor.

Bu ilişki sona erdikten sonra bile Epstein tarafından kendisine ödeme yapılmaya devam edildiğini (2009'a kadar yılda 250.000 dolara kadar) ve seks yapan arkadaşlar olarak kaldıklarını söyledi.

Epstein'ın ölümüyle 2010 yılı arasında ilişkilerinin "neredeyse yok" olduğunu da sözlerine ekledi.

Epstein, seks kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanmayı beklerken 2019 yılında New York'taki bir hapishane hücresinde intihar ederek öldü.

Maxwell kendisine sorulduğunda "İntihar ederek öldüğüne inanmıyorum, hayır" dedi, ancak kendisini susturmak amacıyla öldürüldüğüne inanmak için "herhangi bir nedene sahip olmadığını" da sözlerine ekledi.

Öldürüldüğüne dair teoriler için "Bu çok saçma," dedi. "Ayrıca eğer istedikleri buysa, o hapiste değilken ellerine bolca fırsat geçeceğini düşünüyorum."

"Ve eğer ondan şantaj ya da herhangi bir şey gelmesinden endişe etselerdi, o çok kolay bir hedef olurdu," diye ekledi.

Bu yılın başlarında, Trump'a ABD Başsavcısı Pam Bondi tarafından Epstein'a yönelik soruşturmanın resmi dosyalarında adının geçtiğinin söylendiğine dair haberler ortaya çıkmıştı.

Trump bu davayla ilgili olarak hiçbir zaman yanlış bir şey yapmakla suçlanmadı ve geçen yıl seçim kampanyası sırasında davayla ilgili daha fazla bilgiyi kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Ancak yönetiminden birkaç ay sonra tutumunu değiştirerek davanın kapandığını söyledi ve bu konuda kendisine baskı yapmaya devam eden destekçilerini ve gazetecileri eleştirdi.