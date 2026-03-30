ABD'de "Cumhuriyetçilerin, ABD/İsrail-İran Savaşı'nı fonlamak için sağlıktan kısmayı planladığı" iddiası

Güncelleme:
ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi üyeler, İran'a yönelik askeri saldırıları ve göçmenlere yönelik operasyonları finanse etmek amacıyla sağlık harcamalarında kesinti yapmayı planlıyor. Bu durum, Kongre'deki tartışmaların artmasına neden oldu.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi Partili üyelerin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı ve ülkede göçmenlere yönelik operasyonları fonlayabilmek adına sağlık harcamalarını azaltmayı planladığı öne sürüldü.

ABD merkezli Axios platformunun, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, kamuoyunun desteğini alamayan savaş için kasımdaki ara seçimde partinin elini zayıflatacak tedbirler değerlendiriliyor.

Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisinden Cumhuriyetçi üyeler, federal sağlık programlarındaki "yolsuzlukları ele aldıklarını" ve bu alana yapılacak harcamalarında kesintiye gidilmesinin planlandığını savundu.

Kongre üyelerinin açıklamaları, İran'a yönelik saldırıların finansmanı için 200 milyar dolarlık bütçe istendiği ve ülkede göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle Demokrat Partiyle yaşanan anlaşmazlık üzerine İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) büyük bölümünün bütçesinin askıya alındığı dönemde geldi.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren da 27 Mart'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kongredeki Cumhuriyetçiler, İran'da daha fazla savaş finanse etmek için Amerikalıların sağlık hizmetlerini kısmak istiyor. Bunun üzerine bir düşünün." ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama

Otel odasında yarı çıplak yakalanan CHP'li isimle ilgili karar
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
İran'dan Lübnan'a diplomatik rest: Büyükelçi görevine devam edecek

İran, Büyükelçisini çekmedi: Lübnan sonraki adımı atarsa savaş çıkar
CHP'den Özkan Yalım kararı

CHP'den 'Özkan Yalım' kararı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı