ABD'de "Cumhuriyetçilerin, ABD/İsrail-İran Savaşı'nı fonlamak için sağlıktan kısmayı planladığı" iddiası

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi Partili üyelerin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı ve ülkede göçmenlere yönelik operasyonları fonlayabilmek adına sağlık harcamalarını azaltmayı planladığı öne sürüldü.

ABD merkezli Axios platformunun, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, kamuoyunun desteğini alamayan savaş için kasımdaki ara seçimde partinin elini zayıflatacak tedbirler değerlendiriliyor.

Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisinden Cumhuriyetçi üyeler, federal sağlık programlarındaki "yolsuzlukları ele aldıklarını" ve bu alana yapılacak harcamalarında kesintiye gidilmesinin planlandığını savundu.

Kongre üyelerinin açıklamaları, İran'a yönelik saldırıların finansmanı için 200 milyar dolarlık bütçe istendiği ve ülkede göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle Demokrat Partiyle yaşanan anlaşmazlık üzerine İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) büyük bölümünün bütçesinin askıya alındığı dönemde geldi.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren da 27 Mart'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kongredeki Cumhuriyetçiler, İran'da daha fazla savaş finanse etmek için Amerikalıların sağlık hizmetlerini kısmak istiyor. Bunun üzerine bir düşünün." ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.