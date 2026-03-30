Haberler

Dili boğazına kaçan takım arkadaşlarına üzülünce oyuna devam edemediler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize U18 Ligi play-off final maçında kazanan tarafın şampiyon olacağı karşılaşma, yaşanan bir sakatlık sonrası futbolcuların takım arkadaşları için üzülerek oyuna devam edememesi nedeniyle ertelendi.

Rize U18 Ligi play-off final maçının 6. dakikasında Rize Belediyespor kalecisi İlkaycan Nedim Sönmez ile Veliköyspor futbolcusu Bedir Salih Kazancı hava topu mücadelesinde çarpıştılar.

16 YAŞINDAKİ FUTBOLCUNUN DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen 16 yaşındaki Bedir Salih Kazancı'nın dili boğazına kaçtı. Sağlık görevlisinin anında müdahale ettiği ve Rize Belediyespor Antrenörü Muhammet Akarsu'nun da çabasıyla futbolcunun nefes alması sağlandı.

NEFES ALMASI SAĞLANAN SPORCU HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine sahaya gelen ambulans ile genç futbolcu Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu esnada maç yaklaşık 25 dakika durdu.

TAKIM ARKADAŞLARI OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Veliköysporlu futbolcular ve takımın antrenörü yaşanan üzücü olay nedeniyle uzun süre gözyaşlarını tutamadı. Genç futbolcunun hastaneye kaldırılmasının ardından Veliköysporlu futbolcular ve teknik heyet karşılaşmanın devam etmesini istemediler. Hakem Yücel Büyük, her iki takım teknik heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından müsabakayı erteledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

