Beşiktaş'tan Berke Özer hamlesi

Gelecek sezon kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, yaz transfer döneminde Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor.

Yeni sezon yapılanması için erkenden kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, kalesini güçlendirmek amacıyla düğmeye bastı.

HEDEFTEKİ İSİM BERKE ÖZER

Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise kariyerini Fransa'nın köklü ekiplerinden Lille'de sürdüren 25 yaşındaki kaleci Berke Özer.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, kalesini uzun yıllar boyunca gönül rahatlığıyla emanet edebileceği bir isim arayışındaydı. Bu doğrultuda teknik heyetin de onay verdiği Berke Özer için yaz transfer döneminde resmi girişimlerin başlaması bekleniyor.

BERKE ÖZER'İN ÖNCELİĞİ AVRUPA

Fransız basınındaki haberlere göre; Milli kalecinin önceliğinin Avrupa olduğu ancak Türkiye'den gelebilecek teklifleri de değerlendirmeye alabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Lille kalesini 38 maçta koruyan Berke Özer, bu maçlarda kalesinde 48 gol görürken, 12 maçta da rakiplerine gol izni vermedi.

