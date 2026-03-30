Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı
Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos–Olympiakos derbisi sadece skorla değil, saha içi olaylarla da gündeme damga vurdu. 101-94 biten maçın en konuşulan anı Dorsey–Nunn kavgası oldu. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, maç için "Bu bir tiyatroydu, basketbol maçı değildi" dedi.
Yunanistan Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Olympiakos, konuk olduğu Panathinaikos'u 101-94 yendi.
DEV DERBİYİ KAZANAN OLYMPIAKOS
Atina'nın Telekom Center Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Olympiakos, 30-21 ve ilk yarıyı da 60-44 önde tamamladı. Maçın 3. çeyreğini de 80-74 önde geçen konuk ekip, karşılaşmayı da 101-94 kazandı.
EN SKORER İSİMLER
Olympiakos'ta Tyler Dorsey, 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Donta Hall 13 ve Giannoulis Larentzakis 12 sayı kaydetti. Panathinaikos'ta milli oyuncu Cedi Osman 19 sayı ve 6 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. T. J. Shorts 18 ve Kendrick Nunn ise 17 sayıyla maçı tamamladı.
OLYMPIAKOS LİDERLİĞİNİ KORUDU
Bu sonuçla, namağlup Olympiakos, ligdeki 21. galibiyetini alarak liderliğini korudu. Panathinaikos ise 5. mağlubiyetini yaşayarak ikinci sırada kaldı.
İKİ TAKIM OYUNCULARI ARASINDA KAVGA
Gergin geçen karşılaşmada Panathinaikos'un ABD'li oyun kurucusu Kendrick Nunn ile Olympiakoslu basketbolcu Tyler Dorsey arasındaki gerginlik, diğer oyuncuların katılması nedeniyle büyüdü. Oyuncular arasında yaşanan arbedede Dorsey'in forması yırtıldı. İki takım oyuncuları arasında küfürlü atışmalar sürerken, yumuşayan gerginlik sonrası Nunn ve Dorsey, diskalifiye edildi.
ERGİN ATAMAN: ''BASKET MAÇI DEĞİL, TİYATRO''
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ise Cedi Osman'a yapılan müdahalenin faul olduğu gerekçesiyle hakeme itirazda bulundu. İtirazlarına devam eden Ergin Ataman'a sahaya girmesi nedeniyle teknik faul verildi. Maç sonunda konuşan deneyimli koç, ''Bu bir tiyatroydu, basketbol maçı değildi'' dedi.