Rezilliğin adı gelenek olmuş! Yüzde 97'si Müslüman olan ülkede mide bulandıran görüntü

Nüfusunun yüzde 97'si Müslüman olan Pakistan'da "Bacha Bazi" adı verilen tartışmalı gelenek bir kez daha gündeme geldi. Ülkede bir grup adamın, yoğun şekilde östrojen hormonu alan ve sakalı henüz çıkmamış bir erkeğe büyük bir servet bıraktığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

BACHA BAZİ NEDİR?

İnsan hakları ihlali olarak değerlendirilen ve "Çocukların oyunu" anlamına gelen bu uygulama, küçük yaştaki erkek çocukların kadınsı kıyafetler giydirilerek şarkı söylemeye ve dans etmeye zorlanmasını içeriyor.

ÇOCUKLARA HORMON VERİLİYOR

Genellikle sakalı henüz çıkmamış genç erkeklerin seçildiği bu gelenekte, bazı çocuklara östrojen hormonu verilerek kadınsı bir görünüm kazandırıldığı iddia ediliyor. Çocuklar, varlıklı kişiler tarafından himaye altına alınarak eğlencelerde dans ettiriliyor ve ne yazık ki çoğu zaman cinsel istismara maruz kalıyor.

YASAK AMA DEVAM EDİYOR

Afganistan'da 2018 yılında çıkarılan yasayla Bacha Bazi yasaklansa da özellikle kırsal bölgelerde yasa dışı şekilde sürdürülüyor. Pakistan'da da yasak olmasına rağmen bazı bölgelerde gizli şekilde devam ettiği biliniyor. İnsan hakları örgütleri bu uygulamayı "çocuk istismarı" ve "modern kölelik" olarak nitelendiriyor.

ULUSLARARASI RAPORLARDA YER ALIYOR

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Bacha Bazi'nin bölgedeki en büyük çocuk hakları ihlallerinden biri olduğunu raporlarında sık sık dile getiriyor. Afganistan'da görev yapan yabancı askerlerin de bu uygulamaya tanık oldukları, ancak yerel hassasiyetler nedeniyle müdahale etmekte zorlandıkları belirtiliyor.

YOKSULLUK VE GÜÇ DENGELERİ

Çocukların çoğu yoksul ailelerden geliyor ve aileler ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocuklarını nüfuzlu kişilerin himayesine vermek zorunda kalabiliyor. Uzmanlara göre, yoksulluk, toplumsal yapı ve güçlü kişilerin koruması, bu geleneğin hâlâ ortadan kaldırılamamasının temel nedenleri arasında yer alıyor.