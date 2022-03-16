Gece yarısı eve giden kız, sevgilisini başka kadınla yatakta cinsel ilişkiye girerken bastı

Avustralya'da ikamet eden Jamie isimli kız, başına gelen ilginç olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Gece saat 4 sularında içinde erkek arkadaşıyla ilgili bir şüphe uyandığını belirten Jamie, genç adamın evine gitmeye karar verdi.

ACİLEN EVDEN ÇIKIP SEVGİLİSİNİN YANINA GİTTİ

Evinden çıkan genç kız, 1-2 saatlik mesafede yaşayan erkek arkadaşının evine gitti. Kendisine ait anahtarla kapıyı açan ve sevgilisinin odasına doğru yönelen kız, önce gelen sesler nedeniyle duraksadı.

İKİSİNİ YATAKTA BASTI

Kapıya heyecan yaklaşan Jamie, kapının kolunu çevirdiğinde ise hayatının en büyük şokunu yaşadı. Çünkü erkek arkadaşı, kendisinden yaşça büyük bir kadınla cinsel ilişkiye giriyordu. Olayın ardından ikili ayrıldı.

KANITLARIYLA PAYLAŞTI

Genç kız, başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaşarak kadınlara uyarıda bulundu. Jamie'nin paylaştığı fotoğraf, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.