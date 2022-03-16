Gece yarısı eve giden kız, sevgilisini başka kadınla yatakta cinsel ilişkiye girerken bastı
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Avustralya'da yaşayan Jamie isimli kız, gece yarısı bir anda içine şüphe oturmasının ardından erkek arkadaşının evine baskın düzenledi. Bu sırada erkek arkadaşı ve ondan yaşça büyük kadını cinsel ilişkiye girerken yakalayan genç kız, hayatının en büyük şokunu yaşadı.
Avustralya'da ikamet eden Jamie isimli kız, başına gelen ilginç olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Gece saat 4 sularında içinde erkek arkadaşıyla ilgili bir şüphe uyandığını belirten Jamie, genç adamın evine gitmeye karar verdi.
Evinden çıkan genç kız, 1-2 saatlik mesafede yaşayan erkek arkadaşının evine gitti. Kendisine ait anahtarla kapıyı açan ve sevgilisinin odasına doğru yönelen kız, önce gelen sesler nedeniyle duraksadı.
Kapıya heyecan yaklaşan Jamie, kapının kolunu çevirdiğinde ise hayatının en büyük şokunu yaşadı. Çünkü erkek arkadaşı, kendisinden yaşça büyük bir kadınla cinsel ilişkiye giriyordu. Olayın ardından ikili ayrıldı.
Genç kız, başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaşarak kadınlara uyarıda bulundu. Jamie'nin paylaştığı fotoğraf, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.