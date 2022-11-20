Gece harekatının detayları ortaya çıktı! İlk olarak ABD ve YPG'nin ortak tatbikat yaptığı karargah vurulmuş

TSK'nın, gece yarısı Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın detayları ortaya çıkmaya başladı. Harekatta ilk olarak, geçtiğimiz ay ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı üst düzey generallerin YPG'li teröristlerle ortak tatbikat düzenlediği Al Malikiyah kasabasına bağlı Teqil Beqil köyündeki sözde karargah ve cephane deposunun vurulduğu ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye ve Irak'ın kuzeyine dün gece başlatılan Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın ayrıntıları netleşti. Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2. Ana Jet Üssü'nde konuşlu bulunan 181. Pars ve 182. Atmaca filosundan havalanan F-16'ların ilk hedefi Şırnak'ın Cizre İlçesinin karşısındaki Türkiye sınırının sıfır noktasında yer alan Haseki vilayetine bağlı El Malikiyah kasabasının Karaçok Dağı yakınlarındaki Teqil Beqil Köyü oldu.

ABD ASKERLERİ İLE YPG'Lİ TERÖRİSTLER ORTAK TATBİKAT YAPMIŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CEMTCOM) General Michael Curilla'nın da katılımıyla ABD'li askerler ile YPG'li teröristler geçtiğimiz Eylül ayında sınırımızdan 4 kilometre içeride ağır silahlarla bu köyde ortak tatbikat gerçekleştirmişti. Zırhlı araçlara ise terör örgütünün simgeleyen paçavralar ile ABD bayrakları asılmıştı. Curilla, YPG'li teröristlerden brifing aldıktan sonra da SDG'nin tepesindeki isim olan terörist elebaşı Ferhad Abdi Şahin ile görüşüp "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yapmıştı. Ardından da öldürülen teröristler için taziye mesajı yayımlamıştı.

GİZLİ KAÇIŞ TÜNELLERİ VE KARARGAH BİNASI VURULDU

Dün geceki harekatta ilk hedef alınan bölgeler arasında Teqil Beqil köyü yer aldı. Köyde hava harekâtlarına karşı yüksek mukavemete sahip perde betonla inşa edilmiş birbiriyle bağlantılı bir yer altı tüneli nüfuz edici güdümlü mühimmatlarla vuruldu.

ASKERİ EĞİTİM ALANI DA İMHA EDİLEN NOKTALAR ARASINDA

Tünelin aynı zamanda teröristler tarafından hapishane ve mühimmat deposu olarak kullanıldığı belirlendi. Teröristlerin kullandığı okul binası ve geçmiş yıllarda rejim askerlerinin kullandığı iki karargâh binası da vurulan hedefler arasında yer aldı. YPG'li teröristlerin ABD askerleriyle ortak tatbikat gerçekleştirdiği bölgedeki askeri eğitim alanı olarak kullandığı garaj ve hangarların da bulunduğu yerleşkeler de vurulan hedefler arasında yer aldı.

TSK'YA YOĞUN SALDIRILARIN OLDUĞU MİŞTENUR TEPESİ VURULDU

Suriye'de vurulan diğer hedefler arasında Türkiye'nin uzun zamandan beri kara harekatı yapmayı planladığı Tel Rifat'da yer aldı. Burada teröristlere ait 15 ayrı noktadaki uçaksavar mevzileri, olası harekat durumunda obüs ve hava harekatlarından korunabilmek için yer altı tünelleri ve sözde asayiş binası vuruldu. Vurulan bir diğer hedef ise Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Suriye'ye açılan Mürşitpınar Hudut Kapısı'nın karşısındaki Kobani (Ayn El Arab) oldu. Kobani'de teröristlerin mevzilendikleri Al Belenoya, Dah-ir Al Arab ile Türkiye'ye yoğun füze ve havan saldırılarının yapıldığı Miştenur tepesindeki uçuksavar mevzileri imha edildi. Barış Pınarı harekat bölgesi içinde yer alan Şanlıurfa Akçakale karşısındaki Tel Abyad'ın doğusundaki Kazali köyündeki 25 hedef vuruldu, bu köyde öldürülen teröristleri, terör örgütünün "Rejim askerleri öldürüldü" diyerek dezenformasyon çabasıyla kamuoyu oluşturmaya çalışmaları dikkat çekti.

BUĞDAY AMBARI, YARDIM SİLAHLARI DEPOSU ÇIKTI

Diğer yandan terör örgütü işgali altındaki Zirgan'ın kuzeyindeki Dahir Arab ve Til Hermen bölgesinde teröristlerin olası bir harekata karşı batılı güçlerin gönderdiği yardım silahlarını istifledikleri bir buğday ambarı vuruldu. Ambardaki mühimmatların bombardımanla birlikte alev aldığı bildirildi. Şehba'ya bağlıBeluniye bölgesindeki terör mevzileri de vurulurken, terör örgütü PKK'nın basın ve yayın işlerinden sorumlu İsam Abdullah'ın da harekat sırasında öldürüldüğü bildirildi.

IRAK'IN KUZEYİ DE HEDEF ALINDI

Sözcü'de yer alan habere göre Pençe Kılıç harekatında ikinci aşamada ise Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları hedef alındı. Bir dönem terörist elebaşları Murat Karayılan, Bahoz Erdal ve Duran Kalkan'ın barındığı Kandil'deki Enze, Balakayati, Zini Werte, Zergeli, Kalatuka kampları tek tek vuruldu. İran-Irak sınır hattındaki Süleymaniye'ye bağlı Şarbajer kasabası yakınlarındaki Asos Dağı'ndaki hedefler de vuruldu. Erbil'in Rewandüz İlçesi kırsalındaki Aras ve Bereş Dağı ile Gerevan bölgelerindeki barınma alanları da Pençe Kılıç Harekatı kapsamında imha edildi.