Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı

Cannes Film Festivali'nde Julian Assange'nin beklenmedik protestosu büyük yankı uyandırdı. WikiLeaks'in kurucusu, İsrail ordusu tarafından Gazze'de öldürülen 4 bin 986 Filistinli çocuğun isminin yazılı olduğu özel tasarım bir tişörtle kırmızı halıda yürüdü.

5 yıl Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde ve ardından İngiltere'nin yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesi'nde casusluk suçlamasıyla tutulan Assange, ABD'ye iade edilmekten son anda kurtulmuştu. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra ilk kez katıldığı uluslararası etkinlikte Filistin'deki duruma dikkat çekmeyi tercih etti.

Assange'in giydiği tişört, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın 7 Ekim'den bu yana çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladığı çocukların isimlerini taşıyordu. Bu sayı, festival süresince 5 bine yaklaşmıştı.

Festivalde "Kahraman mı, Hain mi: Julian Assange Hikâyesi" adlı belgeselin galasına katılan Assange, basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Dünyanın dikkatini çekmesi gereken çocuklar bunlar, benim değil" ifadelerini kullandı.

Sansasyonel protestosu hem film dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı bulan Assange'in eylemi, Cannes Film Festivali'ndeki politik duruşları destekleyen yapısıyla da örtüştü. Festival yönetimi, Assange'in bu protestosuna müdahale etmedi.

Belgesel yönetmeni Ben Lawrence, "Julian'ın ifade özgürlüğüne olan bağlılığı, bu protestosunda da kendini gösteriyor. O her zaman sessiz kalınan gerçekleri haykırmayı seçti" dedi.