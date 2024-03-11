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Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiası

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Galler Prensesi Kate Middleton, 2 ay önce geçirdiği ameliyatın ardından ilk kez görüntülendi. Ancak paylaşılan fotoğraf, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Fotoğrafın onlarca kısmında oynama yapıldığı iddia edilirken, işaretlenen kısımlardaki gözle görülür detaylar 'montaj' iddialarını güçlendirdi.

İngiltere Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, 2 ay önce karın ameliyatı olduktan sonra adeta sırra kadem basarak ortadan kayboldu. Aradan geçen zamana rağmen yeni bir bilginin gelmemesi, "boşanma" iddialarını gündeme getirdi. Bunun dedikoduların ardından saray, iddialarını yalan olduğunu söyledi ve Kate, ameliyattan 2 ay sonra ilk kez fotoğraf paylaştı. Amaç halka Middleton'ın nerede olduğu konusunda güvence vermekti ancak görüntü yeni tartışmalara yol açtı. Keskin gözlü kişiler fotoğrafta onlarca oynama yapıldığını fark etti.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiası

ÇOCUKLARIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Kate Middleton, kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafla birlikte teşekkür mesajı yayınladı. Kate mesajında, "Nazik dilekleriniz ve iki ay boyunca gösterdiğiniz desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiası

Galler Prensesinin, çocukları Prens George (10), Prenses Charlotte (8) ve Prens Louis (6) ile gülümseyerek verdiği fotoğraf karesinin Prens William tarafından bu hafta başında çekildiği öğrenildi. Ancak bu fotoğraf karesi beraberinde pek çok tartışmayı da getirerek akıllarda yeni soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Associated Press ve Reuters gibi haber ajansları fotoğrafı sayfalarından 'şüpheli' olduğu gerekçesiyle kaldırdı.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiası

'FOTOĞRAFIN ÜZERİNDE OYNAMA YAPILDI' İDDİALARI

Fotoğrafta herkesin çok parlak gülümsediği görülüyor. Üstelik Middleton resimde oturuyor ancak Ocak ayında açıklanmayan bir tür karın ameliyatı geçirdiği göz önüne alındığında oturması normal gelmiyor. Fotoğraf, Prenses Charlotte'un sol elinin hizasında bir tutarsızlık gösteriyor ve eli, hırka kolundan ayrık duruyor. Bu örnekler gibi gibi onlarca detay nedeniyle fotoğrafın sahte olduğu iddiaları kamuoyunda konuşuluyor.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiası

Kate Middleton'un geçtiğimiz günlerde otomobilde görüntülendiği anlar paylaşılmış ancak kimileri fotoğrafta yer alan kişinin Middleton olmadığını iddia ederek 'kimi kandırıyorsunuz?' ifadelerini kullanmıştı.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiası

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

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