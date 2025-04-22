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Galeriden satın aldığı Ferrari bir saat sonra yanarak küle döndü

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Tokyo'da 33 yaşındaki Japon müzik yapımcısı Honkon, 10 yıl boyunca biriktirdiği parayla satın aldığı 8 milyon TL değerindeki Ferrari 458 Spider'ı sadece bir saat kullanabildi. Araç, seyir halindeyken aniden alev almaya başladı. Honkon, aracını yolun kenarına çekse de kısa süre içinde Ferrari alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin 20 dakika süren çabaları sonucu yangın söndürüldü.

Tokyo'da gerçekleşen olayda, 33 yaşındaki Japon müzik yapımcısı Honkon'un hayallerini gerçekleştirmek için tam 10 yıl biriktirdiği para ile satın aldığı Ferrari 458 Spider, galeri çıkışından sadece bir saat sonra alev topuna döndü.

Yaklaşık 8 milyon TL değerindeki lüks İtalyan spor otomobil, Tokyo'nun Minato bölgesinde seyrederken aniden beyaz duman çıkarmaya başladı. Durumu fark eden Honkon hemen aracı yolun kenarına çekti, ancak kısa süre sonra otomobil alevler içinde kaldı.

Sosyal medyada yaşadığı korku dolu anları paylaşan talihsiz araç sahibi, "Aracın patlayacağından gerçekten çok korktum. Japonya'da böyle bir şey yaşayan tek kişi olduğumu düşünüyorum" dedi.

Olay yerinden geçen diğer sürücüler ve yayalar, beyaz Ferrari'nin alevler içinde yanışını şaşkınlıkla izledi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakika içinde yangını söndürmeyi başardı. Şans eseri olayda Honkon veya başka bir kişi yaralanmadı.

Bu tür lüks araç yangınları sadece Japonya'da değil, dünyanın farklı yerlerinde de görülüyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Londra'nın en işlek caddelerinden Baker Street'te yeni alınmış 300 bin sterlin (yaklaşık 11 milyon TL) değerindeki bir Lamborghini benzer şekilde alev almış, olay sırt çantasında yangın söndürücü taşıyan bir yaya tarafından müdahale edilene kadar birçok kişinin şaşkın bakışları arasında devam etmişti.

Uzmanlar, yüksek performanslı spor otomobillerdeki bu tür yangınların genellikle motor bölümündeki elektrik sistemleri veya aşırı ısınmadan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Galeriden satın aldığı Ferrari bir saat sonra yanarak küle döndü

Galeriden satın aldığı Ferrari bir saat sonra yanarak küle döndü

Galeriden satın aldığı Ferrari bir saat sonra yanarak küle döndü

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Galeriden satın aldığı Ferrari bir saat sonra yanarak küle döndü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHAYRETTİN KAYA:

Bizim ülkede bu parayı; Ekrem 1 dakika da , Bazı Vekiller 1 Saatte, TOPÇU VE POPÇU 1 ayda kazanıyor. Devlet memuru bu parayı sadece haberlerde görüyor..

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