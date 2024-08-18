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Fransız Sinemasının Dev İsmi Alain Delon Hayatını Kaybetti

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Fransız sinemasının altın çağının yıldızı Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti. Delon, sert adam karakteriyle büyük bir şöhrete ulaşmış ve birçok gişe rekoru kıran filmde rol almıştı. Son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve ailesiyle yaşayan Delon, Fransa'da manşetlere taşınan aile anlaşmazlıklarıyla gündeme gelmişti. Delon'un ölümü sinema dünyasında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Fransız sinemasının dev isimlerinden Alain Delon 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Kiralık Katil ve Borsalino gibi gişe rekorları kıran filmlerde oynadığı sert adam karakteriyle büyük bir şöhrete ulaşan aktör, Fransız sinemasının altın çağının yıldızıydı.

Ölümüyle ilgili AFP haber ajansına ailesi tarafından yapılan açıklamada: "Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve (köpeği) Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan büyük üzüntü duymaktadır.

"Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti." denildi.

Delon'un sağlık durumu son yıllarda gerilemiş ve ünlü aktör kendi köşesine çekilmişti. Yakın zamanda, ailesinin dağılması Fransa'da manşetlere taşınmıştı.

Bir zamanlar 'filmlerdeki en güzel adam' olarak tanımlanan Delon, Leopar, Rocco ve Kardeşleri gibi 1960'ların gişe rekorları kıran filmlerinde rol aldı.

Katilden karizmatik dolandırıcıya kadar hangi rolü oynarsa oynasın hayranlarının kalbinde yer etmeyi başardı.

1990'lardan itibaren filmlerde nadiren yer aldı ancak hayatı magazin haberlerine konu olmaya devam etti.

Kariyeri boyunca toplamda 90'dan fazla filmde rol aldı.

Fransız Le Parisian gazetesi Delon'u "sinemanın efsanesi" olarak adlandırırken, Liberation gazetesi onu "sinemanın önde gelen isimlerinden biri, karanlık erkekliğin sembolü, çılgın karizmaya sahip aktör" olarak tanımladı.

Delon son olarak kamuoyu önüne çıktığında, Mayıs 2019'da Cannes film festivalinde onur ödülü almıştı.

Etkinlikte, sinemaya veda ettiği duygusal bir konuşma yapmıştı.

Fransa'da, Delon'un üretken kariyeri ve aşk hayatı uzun süredir Paris Match ve diğer dergiler aracılığıyla yakından takip ediliyor.

Delon, şöhretinin zirvesindeyken renkli kişisel hayatıyla Avrupa'daki popüler dergilerin de kapaklarında çok kez yer almıştı.

Daha yakın zamanda, ailesinin dağılması Fransa'da manşetlere taşınmıştı.

Oyuncunun iki farklı kadından iki oğlu ve bir kızı olmak üzere üç çocuğu var. Adı açıklanmayan üçüncü bir oğlunun olduğu ve hayatını kaybettiği de biliniyor.

Son yıllarda, hayatta kalan çocukları, bir dizi hakaret, suçlama, dava ve sızdırılan gizli kayıtlar olmak üzere basında karşılıklı anlaşmazlık haberleriyle yer almışlardı.

Bu anlaşmazlıklara, Delon'un 2019'da geçirdiği felçten sonraki tedavisiyle ilgili fikir ayrılıkları da dahildi.

Bir diğer tartışma da Delon'un eski hizmetçisi Hiromi Rollin'le ilgiliydi.

Delon'un çocukları geçen yıl onu kovmuşlardı. Ancak Rollin, daha sonra Delon'a ilaç vermeyi reddederek hayatını tehlikeye attıkları gerekçesiyle onlara dava açmıştı.

Nisan ayında bir mahkeme Delon'un kendi varlıklarını yönetmek için tam özgürlüğe sahip olmadığına karar vermişti.

Şubat ayındaysa Fransız polisi Delon'un evinde 72 ateşli silah ve 3 bin mermi mühimmat ele geçirmişti. Savcılar sanatçının silah ruhsatının olmadığını söylemişti

Ayrıca Fransa'daki Douchy-Montcorbon malikanesinde bir atış poligonu bulunmuştu.

BBC, Delon'un temsilcileriyle iletişime geçti.

BBC

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