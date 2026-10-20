Fransa'da yağmacılar çaldıklarını internette satmaya kalktı: Vinted ilanları kaldırdı

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BBC'nin haberine göre, ikinci el satış platformu Vinted, Fransa'da süren isyanlar sırasında dükkânlardan yağmalandığı düşünülen ürünlerin satış ilanlarını kaldırdı.

Şirket, hafta sonu yaşanan kargaşanın ardından yağmayla bağlantılı ilanları tespit edip silmek için hemen harekete geçtiğini açıkladı. Vinted sözcüsü, çalıntı mal satmanın ya da talep etmenin platformda kesinlikle yasak olduğunu ve buna sıfır tolerans gösterdiklerini söyledi.

Hayat pahalılığı ve kamu harcamalarına karşı başlayan protestolar Paris, Marsilya ve Lille başta olmak üzere birçok kentte isyana dönüştü. Olaylarda en az 1.200 kişi gözaltına alındı, çok sayıda dükkân kırılıp yağmalandı.

Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı Alain Di Crescenzo, hafta sonundaki şiddetten 2 binden fazla işletmenin doğrudan etkilendiğini, zararın yüz milyonlarca avroyu bulduğunu açıkladı.

Vinted, şüpheli ilanların denetimini sıkılaştırdığını, kuralları çiğneyen hesaplara kalıcı kapatmaya kadar varan yaptırımlar uyguladığını ve Fransız makamları ile polisle birlikte çalıştığını bildirdi. eBay ise Fransa'daki yağmayla bağlantılı ilanlarda bir artış görmediğini açıkladı.

Paris'te Dior, Rolex, Louis Vuitton ve Ralph Lauren gibi markaların mağaza vitrinleri zarar gördü. Marsilya'da Olympique de Marseille'in kentin tarihi caddesindeki resmi mağazası yağmalandı; kulüp mağazayı kapattı. Lille kulübü de mağazasını ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutacağını açıkladı.

Kaynak: BBC

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