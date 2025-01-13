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Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı

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Fransa'da Gisele Pelicot davasıyla başlayan cinsel istismar soruşturması yeni boyutlar kazandı. Paris Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, aynı suç şebekesinin kullandığı internet sitesi üzerinden 480 kişinin daha mağdur edildiği belirlendi. Site, tecavüz, çocuk istismarı ve cinayet dahil 23 binden fazla suça aracılık etti.

Fransa'da son dönemin en büyük cinsel istismar skandalı yeni boyutlar kazandı. Gisele Pelicot davasıyla başlayan soruşturmada, aynı suç şebekesinin kullandığı internet sitesi üzerinden 480 kişinin daha mağdur edildiği ortaya çıktı.

Paris Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, siber suçlar biriminin tespit ettiği internet sitesinin, tecavüz, çocuk istismarı ve cinayet dahil 23 binden fazla suça aracılık ettiği belirlendi. Uzmanlar, bu rakamın soruşturma derinleştikçe artabileceğini belirtiyor.

Soruşturmayı yürüten savcı Jean-Michel Laurent, "Karşılaştığımız tablo, modern çağın en karanlık yüzlerinden birini gözler önüne seriyor. Suçlular teknolojiyi kullanarak kurbanlarına ulaşıyor ve iz bırakmadan kaybolduklarını sanıyorlar" açıklamasını yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele Birimi Başkanı Marie Dumont, "Site üzerinden yapılan yazışmaların şifreleri çözüldükçe, suç şebekesinin ne kadar organize olduğunu görüyoruz. Uluslararası işbirliği sayesinde şüphelilerin büyük kısmına ulaştık" dedi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, vakayla ilgili özel bir birim kurarak mağdurlara psikolojik destek sağlamaya başladı. Bakanlık sözcüsü, "Önceliğimiz mağdurların rehabilitasyonu ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması" açıklamasında bulundu.

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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