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Fransa ve Suudi Arabistan Orta Doğu için Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı

Fransa ve Suudi Arabistan Orta Doğu için Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Suudi Veliaht Prensi Selman, Riyad'da imzaladıkları stratejik ortaklık anlaşması ile Orta Doğu’daki çatışmaların yatıştırılması ve Lübnan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Riyad'da stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. İkili, başta Lübnan olmak üzere Orta Doğu'daki çatışmaların yatıştırılmasına yardımcı olma sözü vererek, Lübnan'da uzun süredir ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dün ikili ilişkileri derinleştirmeyi ve iki liderin cumhurbaşkanlığı seçimleri çağrısında bulunduğu Lübnan da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki çatışmaları azaltmayı amaçlayan stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Veliaht Prens Bin Selman ile yaptığı görüşmenin ardından Macron'un Ofisi, "İki ülke arasında savunma, enerji dönüşümü, kültür ve hareketlilik" alanlarında iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan yeni bir ortaklık imzalandığını duyurdu. İki lider, ayrıca İsrail ve Lübnan arasındaki kırılgan ateşkesin sağlamlaştırılmasına yardımcı olmak da dahil olmak üzere "bölgedeki gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmak için her türlü çabayı gösterme" konusunda mutabık kaldı.

Macron'un Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Birlikte, Lübnan halkını bir araya getirmek ve ülkenin istikrarı ve güvenliği için gerekli reformları gerçekleştirmek amacıyla Lübnan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması çağrısında bulundular" ifadeleri kullanıldı.

Macron'un ziyareti, Fransa'da üç aydan kısa bir süredir görevde olan azınlık hükümetinin önümüzdeki günlerde güvensizlik oylamasıyla düşürülme ihtimaliyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde başladı. Bu ziyaret, aynı zamanda Esad hükümetine muhaliflerin ülkenin ikinci büyük kenti Halep'i ele geçirdiği Suriye'de saldırıların şiddetlendiği bir dönemde gerçekleştirildi.Suriye'deki çatışmalar ise, Fransa'nın İsrail'in İran'ın vekili Hizbullah'la savaştığı komşu Lübnan'da ateşkese aracılık etmesinin ardından geldi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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