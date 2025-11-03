Haberler

Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! Rapor bile yazıp Meclis'e sundular

Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! Rapor bile yazıp Meclis'e sundular
Güncelleme:
Fransa, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı konusunda bir rapor yayınladı. Rapor, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatındaki artışı ve bu alandaki potansiyelini belirtiyor. Detaylar henüz netleşmiş değil ancak bu gelişme, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatındaki performansının uluslararası arenada dikkat çektiğini gösteriyor.

Fransa Savunma Bakanlığı, parlamentoya sunduğu raporda Türkiye'nin 2024'te savunma sanayi ihracatını 2023'e kıyasla yüzde 80 artırarak rekor kırdığına dikkat çekti.

Fransa, Türkiye'nin savunma ihracatındaki başarılı yükselişini mecliste ele aldı. Fransa Savunma Bakanlığı tarafından parlamentoya sunulan Fransa'nın 2025 yılı silah ihracatı raporunda, küresel savunma pazarındaki rekabetin hızla değiştiği ve Türkiye'nin Çin ile Güney Kore'yle birlikte yükselen aktörler arasında öne çıktığı belirtildi. Türkiye'nin savunma sanayine yatırımlarını sürdürdüğü aktarılan raporda, Türkiye'nin 2024'te savunma ihracatını 2023'e kıyasla yüzde 80 artırarak rekor kırdığına dikkat çekilerek, artışta özellikle insansız hava araçlarına ilişkin çok sayıda ihracat sözleşmesinin belirleyici olduğu ifade edildi. Raporda, Türkiye'nin son 10 yılda küresel ilk 10 ihracatçı arasında en çarpıcı ilerlemeyi kaydeden ülkelerden biri haline geldiği vurgulandı.

Raporda, ABD, Rusya ve Almanya gibi geleneksel tedarikçilerin yanında Çin, Güney Kore ve Türkiye gibi "daha yeni aktörlerin" ürün gamını geliştirerek ve daha esnek ihracat politikalarıyla pazar payını artırdığı aktarıldı. Fransa'nın 2024 yılında 21,6 milyar euroluk yeni sipariş aldığı, bu siparişlerin yüzde 60'ının Avrupa ülkelerinden geldiği ifade edilen raporda, AB payının tek başına yaklaşık yüzde 41 olduğuna ve Avrupa kaynaklı talepteki artışa dikkat çekildi.

Raporda, ABD'nin 2024 mali yılında yürüttüğü hükümetler arası satışlarda (FMS) en büyük paya sahip alıcılar arasında Türkiye'nin de yer aldığını, bu tablonun Avrupa'daki güvenlik ortamı ve kapasite yenileme ihtiyacının etkisiyle şekillendiği bildirildi.

Raporda, küresel savunma pazarında çok kutuplu rekabet döneminin yerleştiği; Türkiye, Çin ve Güney Kore gibi aktörlerin yükselişinin büyük ihracatçıların paylarını zorladığı değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
