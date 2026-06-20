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''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda Haber Videosunu İzle
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda
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A Milli Takım, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Mücadele sonrası takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Gol atmak için her şeyi yaptıklarını ancak başaramadıklarını belirten kaptan, belki de son kez Dünya Kupası'nda mücadele ettiğini belirterek ''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu. Belki benim için son Dünya Kupası.... Herkes üzüldü, kahroldu!'' dedi.

  • A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti.
  • Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda bu Dünya Kupası'nın kendisi için son olabileceğini söyledi.

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

''VURUYORUZ OLMUYOR, DENEDİK OLMUYOR''

Gol atmak için büyük bir mücadele verdiklerini belirten Hakan Çalhanoğlu, "Şu an kelime bulmak kolay değil, zor! Buraya kadar biz getirdik! İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu.'' sözlerini sarf etti. 

''BENİM İÇİN SON DÜNYA KUPASI''

Kendisi için son Dünya Kupası'na katılım olabileceğini belirten Hakan Çalhanoğlu, ''Biz genç takımız, daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası.... Herkes üzüldü, kahroldu! Denedik olmadı! Herkes için tecrübe oldu! Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kolay gelmedik! Nerelerden nerelere geldik... Elenmek kolay değil, insan kabullenemiyor! Futbol bazen acımasız! Bundan da ders çıkarmalıyız! Bir şutla yine maçı kaybettik!" şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdeep horizon:

ama adamlar size ne güzel vurdu

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Haber Yorumlarıdeep horizon:

teneke

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Haber Yorumlarıdeep horizon:

sen bence bu ülkeyede gelme reklamcı çakma türk

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Haber Yorumlarıdeep horizon:

bu ülke adamsa seni bu ülkeye sokmaz reklamcı

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