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Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı

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Fransa'da bir hava gösterisinde Fouga Magister askeri jeti denize düştü. Pilot kurtulamadı. Kaza, ünlü akrobasi ekibi Patrouille de France'ın gösterisi sırasında gerçekleşti. Düşen uçak, gösterinin ikinci uçağıydı ve ekibin eski gözdesiydi. İzleyiciler olaya tanık oldu. Yetkililer hemen arama kurtarma çalışmalarını başlattı. Olay, hava gösterilerinin risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Fransa'da düzenlenen bir hava gösterisi sırasında yaşanan korkunç bir kaza, izleyicileri dehşete düşürdü. Bir askeri jet, gösteri uçuşu yaparken denize çakıldı ve bu üzücü olay kameralara yansıdı.

Fouga Magister adı verilen jet, önce deniz üzerinde gösterişli bir uçuş sergiledi. Ancak kısa süre sonra, seyircilerin şaşkın bakışları altında aniden suya daldı.

Uçağın pilotu, ne yazık ki kendini kurtaramadı. Çünkü bu eski model jette, modern savaş uçaklarında bulunan fırlatma koltuğu yoktu. Pilotun cansız bedeni, daha sonra kıyıya yakın bir bölgede bulundu.

Bu elim kaza, Cuma günü akşam saatlerinde, saat 17:00'ye yaklaşırken meydana geldi. Fouga Magister, aslında 1960'larda Fransız Hava Kuvvetleri'nde kullanılmış, şimdilerde ise daha çok koleksiyoncuların ilgisini çeken tarihi bir uçak modeli.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, jetin suya çarpma anı net bir şekilde görülüyor. Uçak, çevredeki teknelere çarpmadan denize düşmeyi başardı, bu da olası daha büyük bir faciayı önledi.

Olayı gören bir vatandaş şöyle anlattı: "Uçak önce havada bir gösteri yaptı, sonra aniden alçalmaya başladı ve limanın ucundaki iskeleye yakın bir yerde suya çakıldı."

Başka bir görgü tanığı ise şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "Akrobasi hareketleri yapıyordu. Suya doğru alçaldı, tekrar yükseleceğini sandık ama yükselmedi. Herkes şok içinde kaldı."

Bu kaza, Fransız Hava Kuvvetleri'nin ünlü akrobasi ekibi Patrouille de France'ın gösterisi sırasında gerçekleşti. Ekip, o gün öğleden sonra halka açık bir gösteri yapmak üzere hazırlanmıştı.

Düşen uçak, gösteride yer alacak ikinci uçaktı. Fouga Magister jetleri, bir zamanlar bu ünlü akrobasi ekibinin gözde uçaklarıydı. Bu uçaklar, pilot eğitimi için tasarlanmış olup saatte 850 kilometre hıza ulaşabiliyordu.

Yerel yetkililer, kaza sonrası hemen arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını ve bölgeye itfaiye ile jandarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Bu üzücü olay, hava gösterilerinin hem pilotlar hem de izleyiciler için taşıdığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı

Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

3-sayfa Fransa Fransa Dünya Pilot 3.Sayfa Dünya Haberler

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