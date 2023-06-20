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Fransa'da bir göçmen saldırısı daha! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı

Dünya Haberleri

Geçtiğimiz hafta çocuk parkında yaşları 3 ila 6 arasında değişen çocuklara yönelik bıçaklı saldırının şokunu atlatamayan Fransa, yeni bir göçmen saldırısıyla sarsıldı. Afrikalı olduğu öğrenilen gaspçı, evlerinin kapısında bekleyen bir kadın ve çocuğunu hedef aldı. Eve kaçan kadın ve çocuğu kollarından tutup sokağa fırlatan saldırgan kadının çantasını alarak uzaklaşırken, küçük çocuğun yaşadığı korku kameralara anbean yansıdı.

Fransa'da art arda yaşanan göçmen saldırıları ülkeyi deyim yerindeyse ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz hafta bir çocuk parkını hedef alan saldırgan, yaşları 3 ila 6 arasında değişen çocuklara bıçakla saldırmıştı.

Yaşanan saldırının şokunu henüz atlatamayan Fransa yeni bir olayla sarsıldı. Evlerinin kapısının önünde bekleyen bir kadın ve küçük kız çocuğu Afrikalı bir göçmenin saldırısına uğradı.

Fransa'da bir göçmen saldırısı daha! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı

Korkuyla evlerine kaçan kadın ve çocuğu kollarından tutup sokağa fırlatan gaspçı, kadının çantasını alarak olay yerinden uzaklaşırken, küçük çocuğun o anlarda yaşadığı korku kameralara anbean yansıdı.

Fransa'da bir göçmen saldırısı daha! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı

Öte yandan görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrasında harekete geçen Fransız polisi, gaspçının eşkalini belirleyip kısa sürede yakaladı. Mahkemeye çıkarılan Afrikalı göçmen tutuklandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Göçmen Fransa Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Ha gayret ,az kaldı. Kaçak sığınmacılara yapılan yardımlar gün gelecek yetmeyecek ,başkalarının varlıklarına göz koymaya başlayacaklar. İş işten geçmeden geri gönderilmeliler. Esad'la mı görüşülür, İran'la mı ,Afganistan, Pakistan'la mı...

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