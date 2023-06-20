Fransa'da bir göçmen saldırısı daha! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı

Geçtiğimiz hafta çocuk parkında yaşları 3 ila 6 arasında değişen çocuklara yönelik bıçaklı saldırının şokunu atlatamayan Fransa, yeni bir göçmen saldırısıyla sarsıldı. Afrikalı olduğu öğrenilen gaspçı, evlerinin kapısında bekleyen bir kadın ve çocuğunu hedef aldı. Eve kaçan kadın ve çocuğu kollarından tutup sokağa fırlatan saldırgan kadının çantasını alarak uzaklaşırken, küçük çocuğun yaşadığı korku kameralara anbean yansıdı.