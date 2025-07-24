Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız." açıklamasını yaptı.

FRANSA, FİLİSTİN'İ EYLÜLDE DEVLET OLARAK TANIYACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlandıklarını açıkladı. Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda yapacağı açıklamayla Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını söyleyen Macron, Gazze için de acil ateşkes çağrısı yaptı.

MACRON: BM GENEL KURULU'NDA RESMİ AÇIKLAMA YAPACAĞIM

Macron, açıklamasında şunları söyledi: "Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihi bağlılığımıza bağlı kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim. Önümüzdeki Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacağım. Bugün acil ihtiyaç Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılmasıdır.

"DERHAL ATEŞKES SAĞLANMALI"

Barış mümkündür. Derhal ateşkes sağlamalı, tüm rehineleri serbest bırakmalı ve Gazze halkına büyük çaplı insani yardım sağlamalıyız. Ayrıca Hamas'ın silahsızlandırılmasını sağlamalı, Gazze'yi güvence altına almalı ve yeniden inşa etmeliyiz. Son olarak, Filistin Devleti'ni kurmalı, yaşayabilirliğini sağlamalı ve silahsızlandırılmasını kabul ederek ve İsrail'i tam olarak tanıyarak Orta Doğu'daki herkesin güvenliğine katkıda bulunmalıdır.

"BARIŞI KAZANACAĞIZ"

Başka alternatif yok. Fransızlar Orta Doğu'da barış istiyor. Bunun mümkün olduğunu göstermek, biz Fransızlara, İsrailliler, Filistinliler ve Avrupalı ve uluslararası ortaklarımıza düşüyor. Filistin Yönetimi Başkanı'nın bana verdiği taahhütler ışığında, kendisine ileriye doğru ilerleme kararlılığımı ifade eden bir mektup yazdım. Güven, açıklık ve bağlılık. Barışı kazanacağız."

NETANYAHU'DAN İLK TEPKİ

Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararı sonrası açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Cumhurbaşkanı Macron'un 7 Ekim katliamının ardından Tel Aviv'in yanı başında bir Filistin devleti tanıma kararını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Cumhurbaşkanı Macron'un 7 Ekim katliamının ardından Tel Aviv'in yanı başında bir Filistin devleti tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Böyle bir hamle, terörü besler ve tıpkı Gazze'de olduğu gibi, yeni bir İran vekili yaratma riskini taşır. Bu koşullarda bir Filistin devleti, İsrail'in yanında barış içinde yaşamak değil, onu yok etmek için bir fırlatma rampası olacaktır. Açık konuşalım: Filistinliler İsrail'in yanında bir devlet istemiyor; İsrail yerine bir devlet istiyorlar" dedi.