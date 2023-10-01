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Fransa, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını kınayan bir mesaj yayımladı. Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirten mesajda, yaralılara geçmiş olsun dilekleri iletiliyor.