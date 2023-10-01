Fransa, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını kınadı
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını kınayan bir mesaj yayımladı. Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirten mesajda, yaralılara geçmiş olsun dilekleri iletiliyor.
Fransa, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Fransa Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X üzerinden Fransızca ve Türkçe yayımlanan mesajında, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binası önünde bu sabah düzenlenen terör saldırısının kınandığı belirtildi.
Mesajda, "Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Yaralılar ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da etiketlendi.
Kaynak: AA / Dünya