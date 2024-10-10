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Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu

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Florida, 'Milton' kasırgasıyla sarsılıyor. 190 km/s hızlı rüzgarlar ve yoğun yağışlar büyük hasara yol açıyor. St. Petersburg'daki Tropicana Stadyumu'nun çatısı uçtu. Meteoroloji Servisi, ölümcül sel ve dev dalgalar konusunda uyarıyor. Başkan Biden, Milton'ı "yüzyılın en yıkıcı kasırgası" olarak nitelendirdi. Üç milyon ev elektriksiz, 125 ev yıkıldı. İki can kaybı var. Uzmanlar, tehlikenin sürdüğünü vurguluyor. Halk, acil durum talimatlarına uymaya çağrılıyor.

Florida, "Milton" adı verilen şiddetli bir kasırganın etkisi altında. Kasırga, eyaleti saatte 190 kilometre hıza varan rüzgarlar ve yoğun yağışlarla vuruyor.

St. Petersburg şehrindeki Tropicana Field Stadyumu'nun çatısı, şiddetli rüzgarlar nedeniyle parçalandı. Tampa Bay Rays beyzbol takımının evi olan bu stadyum, acil durum çalışanları için sığınak olarak kullanılıyordu. Çatı uçtuğu sırada içeride bulunan 13 kişinin zarar görmediği bildirildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, hayati tehlike arz eden ani sel baskınlarının devam ettiğini veya beklendiğini duyurdu. Ayrıca, kasırga kuvvetindeki rüzgarların etkisiyle 3 ila 4,5 metre yüksekliğinde dev dalgalar oluşabileceği uyarısı yapıldı.

Başkan Joe Biden'ın "yüzyılın en yıkıcı kasırgalarından biri" olarak nitelendirdiği Milton kasırgası nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

Uzmanlar, kasırganın başlangıçta korkulduğu kadar şiddetli olmadığını, ancak yine de ciddi tehlike arz ettiğini belirtiyor. Yetkililer, halkı dikkatli olmaya ve acil durum talimatlarına uymaya çağırıyor.

Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısı uçurdu

Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısı uçurdu

Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısı uçurdu

Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısı uçurdu

Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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