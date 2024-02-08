Florida'da gözaltına alınmamak için bir kadını bıçakla rehin alan soyguncu, keskin nişancı tarafından öldürüldü

Florida'daki bir banka soyguncusu, polisleri görünce bir kadını boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Keskin nişancı soyguncuyu öldürdü. Olay, polislerin gelmesiyle çözüldü. Soygun, polis soruşturması devam edene kadar keskin nişancı idari izne alındı.

Florida'daki bir banka soyguncusu, polisleri görünce yakalanmamak için bankada bulunan bir kadını boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. Keskin nişancı soyguncuyu kafasından vurarak öldürdü.

Myers'deki Bank of America şubesine gelen 36 yaşındaki bıçaklı soyguncuSterling Ramon Alavach, bankada 'üzerimde bomba var' diye bağırdı. Daha sonraiki kadını rehin aldı. Kadını bırakması için ikna edilemeyen soyguncu,polislerin geldiğini görünce yakalanmamak için rehin aldığı kadınlardan bir tanesinin boğazına bıçak dayadı.

Alavach, olay yerine çağrılan keskin nişancı tarafından kafasından vurularak öldürüldü.

Bankanın olduğu binada bulunan bir danışmanlık şirketinde çalışanBrett Sands, isimli görgü tanığı şunları söyledi:

"Polis gelip kapılara vurmaya başladığı zaman, banka soygunundan daha ciddi bir durum olduğunu anladık.

Polis departmanı politikası gereği olay ile ilgili soruşturma bitene kadar soyguncuyu vuran polis, idari izne alındı.