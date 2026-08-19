FT: İran, Avrupa'daki ABD üslerini hedef almayı değerlendiriyor

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi, savaşın tırmanması halinde İran'ın Avrupa'daki Amerikan askeri varlığını hedef almayı değerlendirdiğini yazdı. Gazete 19 Ağustos Çarşamba günü yayımlanan haberi İran hükümetine yakın iki isimsiz kaynağa dayandırdı.Habere göre, Tahran yönetimi, ABD'nin kullandığı Avrupa'nın güneydoğusundaki askeri üslere yönelik saldırı yapmayı değerlendirdi.ABD yakıt ikmal uçaklarına, Bezmer Hava Üssü'nü kullanım onayı veren Bulgaristan da hedef olarak gösterildi.Kaynaklardan biri, Kıbrıs'ın da ABD'nin yeniden bir saldırı başlatması halinde olası hedefler arasında bulunduğunu söyledi.Geçen Mart ayında bir insansız hava aracı Kıbrıs'ta bir İngiliz hava üssünü vurmuştu.Reuters'ın ulaştığı bir NATO yetkilisi, Financial Times'ın iddiasına ilişkin, "NATO, herhangi bir tehdide karşılık vermeye hazırdır ve tüm müttefikleri savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır" dedi.İsmi verilmeyen NATO yetkili, "Bu yılın başlarında, NATO hava savunmalarının İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik füzeleri dört ayrı olayda başarıyla engellemesinin de gösterdiği gibi, caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü ve etkili" dedi.Financial Times'ın haberinde ayrıca, İran güçlerinin olası bir tırmanma durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki deniz altı fiber optik kabloları hedef alma ihtimalini de değerlendirdiğini yazdı.Gazeteye konuşan bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran altyapısını hedef alma yönündeki tehditlerini hayata geçirmesi halinde Tahran'ın çatışmayı genişletmeye yönelik seçenekler hazırladığını söyledi.Kaynak, "ABD çok ileri giderse, İran kendisini her ne pahasına olursa olsun savunacak, bölgenin ötesine geçecek ve Avrupa'yı da vuracaktır" dedi.Haberde ayrıca askeri uzmanların, İran'ın Güney ve Güneydoğu Avrupa'nın bazı bölgelerine ulaşabilecek füzelere sahip olduğunu, ancak daha uzun menzillerde bunların etkinliği ve isabet oranının düşebileceğini söylediği aktarıldı.Financial Times, bu haberin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin müzakerelerin çıkmaza girdiği ve Tahran ile Washington arasında yeniden görüşmeler yapılması ihtimalinin zayıfladığı bir dönemde yapıldığına dikkati çekti.Trump 18 Ağustos Salı günü, Tahran ile "devam eden ya da planlanmış hiçbir görüşme veya temas olmadığını" söyledi.İran ile ABD, Haziran ayında savaşı sona erdirmeyi ve daha geniş kapsamlı bir anlaşmanın önünü açmayı amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Ancak tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve yeniden başlayan çatışmalar nedeniyle bu mutabakat bir çözüme ulaştırmadı.BAE İranla ticareti dondurduBirleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tahran'ı ülkeye doğru iki balistik füze fırlatmakla suçladıktan sonra İran'a süresiz ticaret ambargosu uygulayacağını açıkladı.Savunma Bakanlığı, füzelerin deniz trafiğini hedef aldığını söyledi. Abu Dabi, son haftalarda İran'ı denizdeki tankerlerini defalarca hedef almakla suçladı.Tahran ise suçlamaları "asılsız" olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın füze saldırısı gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları reddederek, hedef şaşırtmalara karşı uyardı.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının ardından BAE Dışişleri Bakanlığı iran ile tüm ticari ve mali işlemlerin "ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu" açıkladı.İran'dan Körfez ülkelerine yeni uyarıÖte yandan İran, Körfez ülkelerine savaşta ABD'ye yardım etmemeleri uyarısını yineledi.İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdollahi, 19 Ağustos'ta X'te Farsça yaptığı paylaşımda, "ABD'nin topraklarını İran'a karşı kullanmasına izin vermeyeceklerini belirten çeşitli açıklamalar yapan bu ülkeler, hiçbir şeyin gözümüzden kaçmadığını bilmelidir" dedi.Abdollahi, "özellikle yakıt ikmal uçakları olmak üzere askeri hava araçlarının bölgedeki üslerdeki yoğunluğunun ev sahibi ülkelerin bilgisi dışında olmasının düşük bir ihtimal gibi göründüğünü" söyled.ABD ordusuna yönelik "her türlü yardım ve kolaylaştırmanın, ABD askeri güçleriyle iş birliği olarak değerlendirileceği" uyarısında bulundu.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .