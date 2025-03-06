Fidan'dan Avrupa'ya 'Biz olmadan yapamazsınız' mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya geldi. İki mevkidaş, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ"

Bakan Fidan, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hırvatistan'la işbirliğimiz sürmekte. Bazı ülkelerin tansiyonu yükselten hamleler yaptığını gözlemliyoruz. Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliğine yönelik desteği tamdır. İş birliği uzlayışıya ihtiyacımız var. Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.

"AVRUPA İÇİN CAYDIRICI BİR GÜVENLİK MİMARİSİ TÜRKİYE'NİN KATILIMIYLA MÜMKÜNDÜR"

Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Caydırıcı bir güvenlik mimarisi Türkiye'nin katılımıyla mümkündür.

"RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI DİYALOGLA ÇÖZÜLMELİ"

Rusya ve Ukrayna savaşı diyalogla çözülmeli. Barışa katkı sunmaya her zaman hazırız. Filistin meselesiyle ilgili bölge ülkelerle yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. Suriye halkının kenetlenmesi önem taşımakta. Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz.