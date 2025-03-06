Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
AK Partili Metiner'den 'Demirtaş tahliye bekliyor mu?' sorusuna yanıt

Cezaevinde görüştü, canlı yayında açıkladı!
Çocuklara hayvan ilacı verip 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktorun cezası belli oldu

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu

Fidan'dan Avrupa'ya "Biz olmadan yapamazsınız" mesajı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Caydırıcı bir güvenlik mimarisi Türkiye'nin katılımıyla mümkündür" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya geldi. İki mevkidaş, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan'dan Avrupa'ya 'Biz olmadan yapamazsınız' mesajı

"ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ"

Bakan Fidan, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hırvatistan'la işbirliğimiz sürmekte. Bazı ülkelerin tansiyonu yükselten hamleler yaptığını gözlemliyoruz. Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliğine yönelik desteği tamdır. İş birliği uzlayışıya ihtiyacımız var. Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.

"AVRUPA İÇİN CAYDIRICI BİR GÜVENLİK MİMARİSİ TÜRKİYE'NİN KATILIMIYLA MÜMKÜNDÜR"

Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Caydırıcı bir güvenlik mimarisi Türkiye'nin katılımıyla mümkündür.

"RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI DİYALOGLA ÇÖZÜLMELİ"

Rusya ve Ukrayna savaşı diyalogla çözülmeli. Barışa katkı sunmaya her zaman hazırız. Filistin meselesiyle ilgili bölge ülkelerle yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. Suriye halkının kenetlenmesi önem taşımakta. Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz.

Fidan'dan Avrupa'ya
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
img

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
img

ABD Dışişleri Bakanı alnında haç işaretiyle televizyona çıktı
img

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da sokak düğünleri yasaklandı

Bir şehrimizde sokak düğünleri yasaklandı
VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar

VAR koltuğunda oturduğu maçta skandal karar
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.