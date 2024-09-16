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FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump'ın, Florida'da golf oynadığı bölgede duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirilmişti. FBI, olayın bir suikast girişimi olarak göründüğünü açıkladı.

ABD Başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala bir kez daha silah sesleri duyuldu. Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık adayı Donald Trump'ın seçim kampanya sözcüsü, " Donald Trump'ın çevresinde silah ateşlendi, Trump güvende" açıklaması yaptı. FBI ise olayın bir suikast girişimi olarak göründüğünü açıkladı.

Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Trump'ın kaldığı Florida'daki West Palm Beach yakınlarında silah seslerinin duyulduğu kaydedildi. Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaştı.

FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı

ABD BAŞKANI BİDEN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile Yardımcısı Kamala Harris'in, Trump'ın golf oynadığı Trump Uluslararası Golf Sahası'ndaki güvenlik olayıyla ilgili bilgilendirildikleri belirtilerek, güvende olduğunu bilmelerinin kendilerini rahatlattığı ve düzenli bilgi almaya devam edileceği bildirildi.

RAKİBİ KAMALA HARRIS: ONUN GÜVENDE OLDUĞUNA SEVİNDİM

Kamala Harris, X hesabından, " Florida'daki eski Başkan Trump ve mülkünün yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım ve onun güvende olduğuna sevindim. Amerika'da şiddetin yeri yoktur." mesajını paylaştı.

"TANIDIĞIM EN GÜÇLÜ İNSANLARDAN BİRİ"

Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham da X hesabından, "Az önce Başkan Trump ile konuştum. Tanıdığım en güçlü insanlardan biri. İyi bir ruh halinde ve ülkemizi kurtarmak için her zamankinden daha kararlı." paylaşımında bulundu.

FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı

OLAYLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı. AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump'ın golf oynadığı sırada şüpheliye silahla ateş açtığını belirtti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Associated Press'in (AP) haberinde, Trump'ın destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğine" dikkati çekerek, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullandığı belirtildi.

PENNSYLVANIA'DA KULAĞINDAN YARALANMIŞTI

Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı

FBI: SUİKAST GİRİŞİMİ GİBİ GÖRÜNÜYOR

FBI, Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturuyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "FBI, Florida West Palm Beach'e intikal etti ve eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi gibi görünen olayı soruşturuyor" ifadesi kullanıldı.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

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