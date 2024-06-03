Faroe Adaları'nda gerçekleştirilen geleneksel 'grindadrap' avında en az 138 pilot balina köylüler tarafından limana sürülerek öldürüldü

Faroe Adaları'nda yapılan geleneksel "grindadrap" avında, en az 138 pilot balina köylüler tarafından limana sürülerek öldürüldü. Bu kanlı Viking geleneğinde, balinalar avcılar tarafından çevrilip sığ bir koya sürülüyor ve burada bıçaklarla acımasızca katlediliyor.

Bu yılki av sırasında deniz, balinaların kanıyla kırmızıya boyandı. Hayvan hakları savunucuları bu uygulamayı şiddetle kınıyor. Bu yılki avın, balinaların acı çekme süresi nedeniyle özellikle şok edici olduğu belirtildi.

Faroe Adaları'na ait bir devriye gemisi, Vi?oy açıklarında 50 ila 100 uzun yüzgeçli pilot balinadan oluşan bir sürüyü fark etti. Saat 12.45'te balinaları karaya sürme kararı alındı ve saatler içinde balinalar yavaşça karaya yönlendirildi. Balinaların öldürülmesi, Klaksvik'teki kürek yarışmasının bitmesini beklemek için ertelendi.

Balinalar sonunda karaya sürüldü ve beş buçuk saatten fazla süren stresli bir durumun ardından öldürüldü. Vakıf sözcüsü, balinaların sahilde 25 dakikadan fazla mücadele ettiğini ve geri kalan canlı hayvanların 90 dakika daha tekneler tarafından tutulduğunu belirtti. Sonunda balinaların tekrar denize sürülmesine karar verildi.

İlk sayımlara göre, ilk grup içinde en az 40 uzun yüzgeçli pilot balina öldürüldü. Hayvan hakları savunucuları, bu işlemin insani bir şekilde yapılamayacağını savunuyor. Pazar akşamı itibarıyla ölü sayısının 138 olduğu açıklandı.

Paul Watson Vakfı'ndan Rob Read, Faroe Adalıların, pilot balinaların güçlü aile bağlarını kullanarak onları avladığını söyledi. Bugünkü avın bu aile grubu üzerinde büyük bir etkisi olacağını ve daha fazla hayvanın yaralanmalar veya stres nedeniyle ölebileceğini belirtti.

Uzun yüzgeçli pilot balinalar aslında yunus türleridir ve yaşlı bir dişi tarafından yönetilen sıkı aile gruplarıyla tanınırlar. Üreme ve çiftleşme genellikle Nisan ile Eylül arasında gerçekleşir ve üç ila altı yılda bir tek yavru doğar.

Gönüllüler, her yıl yüzlerce balinanın öldüğü bu geleneği sonlandırmak için kampanya yürütüyor. Faroe Adalılar, bu avın geleneklerinin bir parçası olduğunu ve toplulukları için ücretsiz gıda sağladığını savunuyor. Ancak kampanya grupları, bu avın artık sadece ada halkını beslemekle ilgili olmadığını, fazla et ve balık yağının satıldığını iddia ediyor.

Faroe Adaları, Norveç ve İzlanda arasında yer alan, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir takımadadır.