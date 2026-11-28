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Arjantin'in, Falkland Adaları açıklarındaki Sea Lion petrol ve doğal gaz projesini durdurma girişimi, BM destekli Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nden döndü. BBC'nin haberine göre mahkeme, Arjantin'in talebini 18'e karşı 3 oyla reddetti.

Karardan sonra konuşan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, "Bu karar son söz değil" dedi ve "Falkland Adaları Arjantin'indir" diye ekledi. Buenos Aires yönetimi ayrıca sondaj projesinde yer alan 5 kişiye yaptırım uygulanacağını duyurdu, ancak bu kişilerin kim olduğunu açıklamadı.

MAHKEME EGEMENLİK TARTIŞMASINA GİRMEDİ

Mahkeme başkanı cumartesi günü yaptığı açıklamada, egemenlik sorusunun bu mahkemede karara bağlanamayacağını söyledi. Arjantin, takımadalar üzerinde süren bir egemenlik anlaşmazlığı olduğunu, bu nedenle petrol kuyusu açılması dahil durumu değiştirecek hiçbir adım atılmaması gerektiğini savunuyordu.

Arjantin hükümeti karardan sonra yayımladığı açıklamada mahkemeden egemenlik konusunda karar istemediğini, BM deniz hukukunun İngiltere'ye "kaynaklarımızın sömürülmesi" nedeniyle uygulanmasını talep ettiğini belirtti. Açıklamada, "Mesaj açık: kaynaklarımızın yasa dışı sömürüsüne katılanlar bunun sonuçlarına katlanacak" ifadesi yer aldı.

İngiltere ise mahkemenin bu konuda yetkisi olmadığını, projenin durdurulmasının adalarda yaşayanlar ve projeyle bağlantılı şirketler için ağır ekonomik sonuçlar doğuracağını savundu. Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve Başsavcı Ellie Reeves ortak açıklamalarında Arjantin'in "Falkland halkının kendi geleceğini belirleme hakkına saygı göstermesi" gerektiğini vurguladı.

1,7 MİLYAR VARİLLİK PETROL SAHASI

Adalara yaklaşık 209 kilometre uzaklıktaki Sea Lion sahasında tahminen 1,7 milyar varil petrol bulunuyor. İngiliz Rockhopper Exploration ile İsrailli Navitas Petroleum şirketlerinin iki yıl içinde üretime başlaması bekleniyor. Projenin, adalarda yaşayan yaklaşık 3 bin 500 kişiye büyük gelir getirmesi öngörülüyor.

1982'DEKİ SAVAŞTA 900'Ü AŞKIN ÖLÜ

İki ülke 1982'de adalar için 74 gün süren bir savaş yapmıştı. Arjantin kuvvetlerinin adalara çıkmasıyla başlayan savaşta 255 İngiliz askeri, 3 ada sakini ve 649 Arjantin askeri hayatını kaybetmişti.

Yenilgiye rağmen Arjantin adalar üzerindeki hak iddiasından hiç vazgeçmedi. Falkland halkı ise 2013'te yapılan referandumda yüzde 99,8 oyla İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalmayı seçmişti; aleyhte yalnız 3 oy çıkmıştı.

Kaynak: BBC